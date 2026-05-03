"Starmer: Vekirina Tengava Hurmez dê rewşê venegere ser rewşa berê"

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA–Keir Starmer, serokwezîrê Brîtanyayê, di axaftineke xwe de hişyarî da ku rewşa aborî ya Londonê dê tewra piştî vekirina Tengava Hurmezê jî vegere rewşa xwe ya normal.
Serokwezîrê Brîtanyayê di berdewamiya axaftina xwe de zêde kir ku welatê wî divê ji bo pêşeroja xwe "rêyeke cuda" bişopîne, ne ku wekî şokên aborî yên berê yên wekî krîza darayî ya sala 2008'an û pandemiya vîrusa koronayê, vegere "rewşa berdest".
Serokê Partiya Karker (Labour) wiha pê de bir ku astengiya Tengava Hurmuzê, ku ji sedî 20 (yek ji pêncan) nefta cîhanê tê re diherike, ji ber êrîşa Amerîka û rejîma siyonîst li dijî Îranê, bandoreke berçav li ser aboriyên cîhanê kiriye.
Êrîşa Amerîka û rejîma siyonîst a li dijî Îranê bû sedema têkçûna derbasbûna keştiyan ji Tengava Hurmuzê. Têkçûna vê rêya avî ya stratejîk a Tengava Hurmuzê bû sedema qutbûna zincîra peydakirina sotemenî û enerjiyê û tewra gelek malên din ên wekî berhemên petrokimyayî û zibilê kîmyayî li cîhanê.
Îranê ragihandiye ku ew amade ye ku di rewşa gihiştina agirbêseke domdar û bidawîhatina şer de, ewlehiya keştiyaniyê li Tengava Hurmuzê misoger bike, bi şertê ku protokol û pêdiviyên ewlehiyê yên pêwîst bêne riayetkirin.
Etîket (Haşetayên): Îran, Amerîka, Tengava Hurmuz, Aboriya Cîhanê, Brîtanya
"Serokwezîrê Brîtanyayê di axaftineke xwe de ragihand: Pêwîste mirov wisa nebawer bikin ku bi vekirina Tengava Hurmezê ve, rewşa aboriya Brîtanyayê dê vegere rewşa xwe ya normal."
