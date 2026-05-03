Dîmena hunerî ya bindestiya şehîdên xwendekar ên Mînabê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA —Pêşangeha wêne û raxistinê ya "11:22" bi armanca nîşandana hunerî ya stemxwarîya şehîdên xwendekar ên dibistana Şecereya Tayyibe ya Mînabê û tawanbarkirina tawanên Amerîka û Îsraîlê di dema şerê Remezan de, di roja 12'yê meha Eqîbê (Ardibeheşt) a sala 1405'an de, bi destê Herêma Hunerî ya Hurmizganê li galeriya vê saziyê dest bi kar kir.*
Beşa 2: Wateya sernavê "11:22"
Sernavê "11:22" ji saeta qewimîna teqînê li dibistana Şecereya Tayyibe ya Mînabê hatiye girtin; kêliyeke tal ku di vê pêşangehê de bûye mijara afirandina berhemên ku hewl didin beşek ji êş, windabûn û berxwedanê bi şêweyê wêne û raxistinê ragihînin temaşevanan.
Beşa 3: Agahiyên derbarê berhem û hunermendan de
Di vê bûyera hunerî de, 57 parçe wêne ji 10 hunermendên wênekêş hatine pêşandan; berhemên ku vegotineke belgeyî ji kêliyên ji bermayîraqirinê heta cenazeya şehîdên xwendekar di nav xwe de digirin. Herwiha sê berhemên dîtbarî (hunera têgihî) û raxistinê jî wekî beşek temamker, mekana têgihî ya pêşangehê temam kirine.
Beşa 4: Kesên beşdar û axaftin
Merasîma vekirina vê pêşangehê bi amadebûna Seîd Ebdulîzade, Serokê Herêma Hunerî ya Şoreşa Îslamî ya Parêzgeha Hurmizganê, Ferxunde Celalî, Rêvebera Giştî ya Çand û Rêbernameya Îslamî ya Parêzgeha Hurmizganê, Muhsin Reîsî, Serokê Radyo û Televîzyona Navenda Kendava Farisî, komek ji hunermendan, çalakvanên çandî, rojnamevan û xwediyên medyayê hate lidarxistin. Di vê merasîmê de, serokê Herêma Hunerî ya parêzgehê berhemên pêşangehê û çêbûn û naveroka wan rave kir û temaşevan jî ji wan re derbas bûn.
Beşa 5: Reaksiyon û ragihandina medyayê
Ev bûyer bi amadebûn û pêşwazîya xwediyê huner û medyayê re bû û beşên ji merasîma vekirinê û berhemên hatine pêşandan hatin wênegirtin û ragihandin.
Beşa 6: Dem û cihê pêşangehê (ji bo temaşevanan)
Pêşangeha "11:22" heta 20'yê meha Eqîbê (Ordibeheşt) a sala 1405'an, her roj ji saet 17:00 heta 20:00 ji bo temaşevanan vekirî ye û dilxwazên dikarin bi amadebûna li Galeriya Herêma Hunerî ya Şoreşa Îslamî ya Parêzgeha Hurmizganê ya li Benderebsê, Resaleta Bakur, Çaryeka Perdîsê, piştî Mala Cîmnastîkê, Kolana Se'dî, ji van berheman temaşe bikin.
Pêşangeha wêne û sazkirinê ya bi navê "11:22" ku li ser şehîdên xwendekar ên bûyera dibistana Şecereya Tayyibe ya Mînabê disekine, di roja 12'ê meha Eqîbê (Ardibeheşt) a sala 1405'an de, li Galeriya Herêma Hunerî ya Şoreşa Îslamî ya Parêzgeha Hurmizganê hate vekirin.
