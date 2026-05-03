Bersiva Tugayên(Ketaib) Seyîd eş-Şuhedayê bo Waşingtonê: Em bi Ebû Ela El-Welaî re bimînin / Dojeh li bendê ya dagirkeran e

3 May 2026 - 22:07
Hesen El-Ebadî, nûnerê çandî yê Ketayib Seyîd eş-Şuhedayê li Îranê, bi bêbandor (vala) binavkirina gefan û danînê xelata ji bo nasînê sekreterê giştî yê vê tevgerê ji aliyê Waşingtonê ve, ragihand ku berxwedana Iraqê di rewşa haziriyeke temam de ye û wê her êrîşeke ji aliyê dijmin ve bi bersiveke wêranker cewab bide.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Nûnerê çandî yê Ketayib Seyîd el-Şuhedayê li Îranê, bi bêbandor binavkirina tehdîdên Amerîkayê li dijî sekreterê giştî yê vê tevgerê, destnîşan kir: "Berxwedan, digel piştevaniya bêşert û merc ji Ebû Ela El-Welaî re, ji bo bersiva leşkerî ya dijwar û guhertina qaîdeyên têkiliyê bi destdirêjan re amadebûna tam heye û wê dojehê ji wan re çêbike."

Hesen El-Ebadî, bi îşaretekê li tengahiya Waşingtonê di hemberî hêzên bihêz ên berxwedanê li Iraqê de, anî bîra we: "Danîna xelatê ji bo nasîna cihê hebûna sekreterê giştî yê Ketayib Seyîd eş-Şuhedayê, nîşana têkçûna stratejîyên meydanî yên Amerîkayê li herêmê ye."

Wî zelal kir: "Ev tehdîd ne tenê biryardariya me lawaz nakin, lê di parastina serokatiya xwe de me ji bîrtir biryardar dikin. Em bi tevahî hebûna xwe li pişt Ebû Ela El-Welaî radiwestin."

Nûnerê Ketayib Seyîd el-Şuhedayê, bi hişyarkirina hêzên dagirker û rejîma siyonîst re, zêde kir: "Berxwedana Îslamî ya Iraqê niha di rewşa haziriya leşkerî ya tam de ye û her êrîşek an bûdelayetiyek ji aliyê dijmin ve, wê bi reaksiyoneke birûskî û wêranker re rû bi rû bimîne."

Wî zêde kir: "Em li pey guhertina qaîdeyên têkiliyê ne û stratejiyên nû yên me, cihê bêhnvedanê wê ji bo destdirêjan teng bikin."

El-Ebadî di dawiyê de, bi destnîşankirina pêwendiya netewtinê ya vê tevgerê bi tîna berxwedanê ya bi serokatiya Xanim Îmam Ayetullah Ebasî El-Xameneî re, piştrast kir: "Ketayib Seyîd el-Şuheda wekî hêza lêdanê ya vê tînê, heta derxistina tam a leşkerê dawî yê Amerîkayê ji axa Iraqê û hilweşandina komployên siyonîst li meydanê wê bimîne."

Îran, Iraq, Berxwedan, Ebû Ela El-Welaî, Amerîka, Rejîma siyonîst

