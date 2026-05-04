Terorîstan di derbaskirin û têketina ji sinorên rojavayî yên Îranê de têk çûn

Li gorî rapoya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) –ABNA – Fermandarê Hêza Seraya Rojavayê Azerbaycanê got: Dijminan planên wan hebûn ku ji sinorên rojavayî yên welêt derbas bibin û bêîstiqrarî biwelînin, lê bi hişyarî û amadehiya hêzên çekdar, ev komplot têk çûn.
Dij-şorepêveran hewildanên mehan kirin ku li deverên sînorî karî bînin nav navbera etnîkan, lê gelê van deveran bi redkirina daxwazên dijminan, dilsoziya xwe ji welêt re da zanîn.
Gelê deverên sînorî amadehiya xwe ji bo hevkariyê di dabînkirina ewlekariya sînoran de ragihand.
Di şer de, parçeyek berçav ji alavên pêşkeftî yên dijmin, di nav de balafirên bêmirov (drone) û balafirên nûjen, ji kar hatin derxistin.
Gelek welatên cîhanê nexwazin tevlî kiryarên dijminane li dijî Îranê bibin û ev yek nîşan dide ku axiftin û çanda Komara Îslamî li asta navneteweyî bandorek çêdike.
