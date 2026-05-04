Li vir 6 razên piçûk hene ku jiyanê rengîn dikin

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Van rojan dîmen û bûyerên nû ku me qet nedîtine dijîn. Jiyan rutîna xwe ya berê winda kiriye, hinek bav piştî şer çavkaniya debara xwe winda kirine, hinekan jî kêm hatin û rewş ne wek berê ye. Di vê hewldanê de jî weke jin pêwîste em weke berê fermandariya keştiya jiyanê bigirin dest. Wek dayikek, ez dixwazim ji we re qala guhertoyek piçûk bikim ku her tiştî berovajî dike.
Em hemî wê hestê dizanin: hûn serê sibê ji xew radibin, çaydankê datînin ser xwe, li çiyayê firaxan mêze dikin, dûv re li bihayên nû mêze dikin û xemgîn dibin. Wê demê tu ji xwe re dibêjî: "Ez çawa dikarim xwe û malbata xwe baş biparêzim?"
Em mirov di van rojên rojane de winda dibin. Lê sir ev e: heman tiştên ku me westîne dikarin me xilas bikin. Tenê nêrîna xwe biguherînin. Werin em bi hev re çend ji van karên piçûk û mucîzeyî binirxînin.
1. Kî xwediyê "Pelsa Xanî" ye? (raha baş)
Belê, ew ne vila li bakur e; Ew di mala we de quncikek xweş e. Sira wê jina ku tevî hezar pirsgirêkan jî mala wê tijî aramî ye, ne ew e ku ti pirsgirêk nîne. Ew fêr bûye ku çayê ji xwe re birijîne, li ber pencereyê rûne û tenê pênc deqeyan bêhna xwe bigire. Nabe ku her dem tav be; Carinan divê hûn bibin roj.
2. Tabloyê rengîn bikin, her çend ... (Zexta aborî)
Pere nîne, afirînerî heye. Dema ku bêrîk vala bibin, ya sereke dil in. Bi mirîşkên birinc ên xemilandî, plakaya zarokan bişirînin. Bi pîknîk û xwaringehekê bîranînek bêqîmet çêbikin. Wan kalan digotin “dema av tunebe, bi ken nanê hişk bixwin”. Rast digotin: zarok kêmasiyê nabînin, xemgîniya dê û bavên xwe dibînin.
3. têlefonan danîn (têkilî)
Ji vê xemgîntir tiştek tune: Her kes di heman malê de, lê her kes li cîhana têlefona xwe. Hûn dikarin bi çay û sohbeteke hêsan dilê jin û zarokên xwe bistînin. Îşev qaîdeyek çêbikin: têlefonên li ser masê, pirsek hêsan wekî "Tu îro çi kir bişirîn?" an jî "Dema herî xweş a roja te çi bû?" Binêrin ka qeşa çawa dihele.
4. Ji axê, şînbûn (krîza)
Mirovên herî mezin ji binketinên herî mezin derketin. Dema ku jiyan ji hev dikeve, ev tê wê wateyê ku tiştek kevn tê hilweşandin da ku cîhanek nû bide cîh. Ew mirovên ku her tişt ji tunebûnê çêkirine, mîna ku avahî li erdê dinêre, li wêraniyan dinêrin: tijî îmkan. Carinan derfetên çêtirîn bi tiştên herî xirab re di jiyana we de têne.
5. Werin em şer bikin, lê zirarê nedin (rêveberiya pevçûnê)
Yek hevokek heye ku dikare cihê şerekî bigre, ew jî ev e: "Ez fêm dikim ku tu çi dibêjî...". Dema ku kêr li hestî ket, nebêjin "Tu her dem..." an "Tu qet...". Di şûna wê de, bibêjin, "Gava ku we wiya kir min xwe îhmal kir." Bi vî awayî li şûna ku hûn êrîşî kesekî bikin, we behsa hestên xwe kiriye. Dema ku kesek li şûna serketinê fêm bike, şer bi dawî dibe.
6. Di tariyê de bibe ronahiyek (avakirina hêviyê)
Dayik dizanin; Di tariya tevahî de, ew ji bo zarokên xwe mûm vêdixin. çawa ew eleqedar in sibê civîneke sade. Ji kenîna zarokê sibê re, ji bo ku rojekê baran bibare û bêhna axiyê radibe. Hêvî ne diyar e; Ew mîna "îhtimalek piçûk" e ku hûn di dilê xwe de dihêlin û jê re mezin dibin.
Gotina Aher a ku jiyan kirin mîna dirûtina bi perçeyên rengîn e. Ji her dijwariyekê perçeyek hildin û li pêlên jiyanê zêde bikin. Nabe ku hûn bêkêmasî bin, divê hûn sax bin û jiyanê bi hemû pêlên xwe xweş bikin. Bînin bîra xwe: tu serdarê malê yî, heta dema ku tu çek ji xêrê pê ve tune be.
Zehra Salihîfer, xwendekara masterê di warê rêvebirina medyayê de li zanîngeha Bagheral Ulom
