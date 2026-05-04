Amerîka bersiva pêşniyara Îranê da

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berdevkê Wezareta Derve Baghaei got, "Ez ê li ser hûrgiliyan neaxivim ji ber ku ew di bin nirxandinê de ye."
Baghaei got, "Derbarê bersiva Amerîkayê ya li hember Îranê û destpêşxeriya 14 xalan a Îranê de, erê." Me bersiva Amerîkayê bi rêya Pakistanê wergirt.
Wî got, "Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê adetek zêdegaviyê heye ku ji bo wan ne hêsan e ku dev jê berdin." Pirsgirêkên ku di medyayê de hatine raberkirin û hûrgiliyên ku wan li ser pîvanên atomî dane, bi piranî spekulasyon in. Ev spekulasyon her wiha li ser gerên danûstandinên berê ye.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê nehiştiye ku yek ji her du pêvajoyên dîplomatîk ên ku par dest pê kirine bi ser bikevin. Di vê qonaxê de, em ji bilî bidawîkirina şer li ser tiştekî din naaxivin.
Divê civaka navneteweyî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji ber ku tengavê ne ewle kiriye berpirsiyar bigire.
