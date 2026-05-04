Hişyariya nûnerê Parlamentoya Tirkiyeyê: Têkçûna pêvajoya aştiyê bi PKK'yê re dibe sedema hilweşîna hikûmetê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kanî Torûn, ku diplîmat û endamê parlamana Tirkiyeyê ye, di gotûbêja xwe de bi Amarcî re hişyarî da ku têkçûna pêvajoya aştiyê di navbera Tirkiyê û kurdan de, tenê “dawiya hewldanên aştiyê” nake, lê dibe ku hetanî “têkçûna dewletê” jî bête sedem.
Ev ku berê jî balyozê Tirkiyeyê li Somalî bûye û wekî rêvebir û şêwirmendê bilind kar kiribe, bi nîqaşkirina “piştgiriyê ya dîtbarî” ji pêvajoya aştiyê, di heman demê de digel vê jî diyar dike ku hêzên ewlekarî û parastinî yên di nav çarçoveya hêza dewletê de dixebitin da ku vê pêvajoyê bigirin û bi awayekî nepenî bikarşînin. Li gotina wî, dewlet demeke zêde nexweş heye û divê ji niha seri da bi gavên qebûlbar û dixuyayî dest pê bike.
Lekolîn li ser azadiya Demirtaşê
Torûn, yek ji gavanên sereke û pêşîn ji bo avakeriya ewlehiya nû, azadiya Selahattîn Demirtaş—serokê berê ya Partiya Demokratîk a Gelan (HDP)—dide nav. Demirtaş ji zêde ji deh salan e ku li zindana Edîrne hatiye girtin. Ew difêrî ku carûbariya hukûkî ya derheqê Demirtaşê heke were cîrave kirin, ê bibe nîşanekî qedexe û girîng ji ber xwestê dewletê li ser aştiyê û vegerê bo siyaseta sivîl.
Xetereya “rawestandinê” ya pêvajoya aştiyê
Ev endamê parlamentê hişyarî dide ku heke heta mehê Mayîsê qada qanûnî di parlamentê de nebaş egerandin û gavên eşkere nehêlin, dibe ku pêvajoya aştiyê tê rawestandin. Li gorî wê, ev rewş dikare ji têkçûnê jî xeletartir be. Wî bi mînakekî wisa nîqaş dike: “birîna vekirî”; wate, bawerî û ewlehiya civakî di bin rewşa “asê dawi nebû, lê pêvajoyê rawestand” de dikare bi awayekî zêde xelet bibin.
Girêdana pirsgirêka kurdan bi bûyerên herêmî
Torûn di beşa din a gotûbêjê de dibêje ku destpêka pêvajoya aştiyê ne ji bûyerên piştî şer û pergala navxweyî bêgirêdan e. Li wî, lawazbûna lîstikvanên nederdewletî û guhertinên balafirînî di Rojhilata Navîn de, Tirkiyeyê heydayî kir ku bi awayekî rast û rû bi pirsgirêka PKKê re rûberû bibe. Li gotina wî, lîstikvanên navneteweyî—bi taybetî hemû wan ku berê bi grûpên çete-yî re rimêz dikirin—niha hêvîyên xwe ji li peydewletan re têne saz kirin, ne bi komên çetesaz û çalakvanên çete-yî.
Niştimanek li ser pêşînî: axavtin li ser “berî xweçekirin an pêşî islahat?”
Li gorî Torûn, yek ji girêkanên sereke di axaftinên aştiyê de ev e ku kîjan pêş dibe: xweçekirina çetesazî an jî islahatên qanûnî?
• Dewlet dixwaze ku PKK pêşî qiraxe, silah bihêle û çetesazî rawestîne, paşê her cure gavên siyasî were girtin.
• PKK jî difirme ku pêşî divê islahatên asasî yên qanûnî û siyasî werin kirin, paşê li ser rewşa çetesazî axaftin bibe.
Torûn çareyek “hemdem” pêşniyar dike: wate, radestkirina silah û veguheztina qanûnî-siyasî divê bi heman demê sêwirên hevber bipejirînin, ne ku yek ji wan bi temamî pêşî an paşî were girtin.
Guhertina mîzgefta siyasî ya navxweyî
Li ber Torûn, ev dor ji hempêvajoyên berê yên di salên 1990an de û jî di pêvajoya 2013–2015 de zêde cuda ye.
• Ev car destpêkerê pêvajoyê xwe dewlet e, û hikumet xwe dixwaze wekî hevpeymanekî navendî nîşan bide.
• Di berê de, bi taybetî di salên 90an û paşê 2013–2015an de, gelek caran partîyên opozîsyon—ne hikumet—wî pêvajoyê pêşkêş dikin.
Li gotina wî, rayê giştî ya civakî jî niha amadekirina zêdetir heye bo qebûlkirina biryara aştiyê û azadiya siyasî.
Rexne li ber domandina presyonên ewlekarî
Herwesa, Torûn li ber domandina girtin û pêxistin li ser siyasetmedarên kurd rexne dike û vê dibîne wekî nîşanekî ji nav xwe peydakirina têkiliyên dawletê. Ew bi taybetî li hukumên giran yên li dijî şaredarên kurd tîr dike û dipirse:
“Eger serokê dewletê bi rastî xwestara aştiyê ye, ji bo çi gavên pratîkî û dixuyayî tên bireng kirin?”
Pêdivîtiyên islahatên bingehîn û strukturel
Torûn diyar dike ku çareserkirina pirsgirêka kurdan tenê bi xweçekirina PKKê nayê sinorxistin. Ew difêrî ku islahatên dirêj-dema û girîng di Sernivîsa Asasî (konstûtîsyonê) de pêdivî ne؛ bi taybetî di derbarê:
• Zimanê dayik (zimanê kurdî) û mafê xwendina wê,
• û tarîfkirinê ya “civakûtiyê / neteweyê dewletî” û mafên hemû gelan de.
Li gotina wî, tenê heke ev cure guherandinên bingehîn bêne lêkolîn û cîrave kirin, Tirkiyê dikare xwe wekî hêzê herêmîya bêreng û wekî mînakî dîmokratîk nîşan bide.
Dîtina wêneyê pêşerojê siyasî
Ev endamê parlamentê li dawi pêşbîniyek siyasî dike:
• Heke pêvajoya aştiyê têk biçe, di wî dîtinê de, ew hikumeta niha yê Tirkiyeyê dê yekem qurbaniya vê têkçûnê bibe.
• Wî rawestîne ku gava dereng nabe heta 2027an, dibe ku hikumetek nû li Tirkiyeyê were damezrandin.
Lê herçendî, Torûn bawer dike ku pêvajoya aştiyê di dawiya dawî de dê bi yek rêgeh, an bi vê hikumetê an bi hikumetek din, çêtir û bi encam bibe.
Di dawiyê de, Torûn bi tonyekî hişyariyê û agahdarî ji hukûmetê re peyamê dide:
“Berpirsiyariya dîrokî ya vê pêvajoyê pir giran e. Têkçûna wê tenê êdî li ser dema me nayê tomar kirin, lê ewrû jî wisa dibe ku di dîrokê de wekî xeleteke mezin were nivîsandin.”
Hişyariya nûnerê Parlamentoya Tirkiyeyê: Têkçûna pêvajoya aştiyê bi PKK'yê re dibe sedema hilweşîna hikûmetê
Xizmeta Cîhanê – Kanî Torûn, nûnera Parlamentoya Tirkiyeyê, bi tekezkirina pêwîstiya kiryarên lezgîn ên weke azadkirina Selahaddîn Demirtaş, hişyarî da ku xêvjimartina hikûmetê di pêşxistina pêvajoya aştiyê de dikare vê proseyê rawestîne û encamên giran ên siyasî, di nav de hilweşîna hikûmetê, bi xwe re bîne.
