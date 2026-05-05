Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA—Trump îdia kir ku bala wî li ser pêşîgirtina li Îranê ji bidestxistina çekên navokî ye, lê wî bi awayekî neyekser ji helwestên xwe yên tund ên li ser bernameya mûşekî û hêza herêmî ya Îranê paşve gav avêt. Wî roja Duşemê di hevpeyvînekê de bi pêşkêşvanê radyoyê yê muhafezekar Hugh Hewitt re li ser xetên xwe yên sor di danûstandinan de axivî.
Donald Trump, îdiayên xwe yên li ser bernameya navokî ya Îranê dubare kir, diyar kir ku mijara uranyuma dewlemendkirî ya Îranê ji bo Dewletên Yekbûyî xeta sor e. Lêbelê, di bersiva ku hêza mûşekî ya Îranê xeta sor e de, wî got: "Erê, lê hûn dizanin, divê hûn hinekî li cîranan binêrin, ew nikarin ji (cîranan mûşek hene) kêmtir hebin... Ew dibêjin, ji ber vê yekê yên din çi ne?"
Trump berdewam kir: "Binêre, mûşek xirab in, divê ew sînorek deynin, lê mesele ev e ku ew nikarin çekên navokî hebin."
Li gorî The Wall Street Journal, ev gotinên Donald Trump li gorî îdiayên berê yên li ser tunekirina hêza mûşekî ya Îranê wekî "bi awayekî berbiçav hişyar" têne hesibandin. Trump her wiha mijara piştgiriya Eniya Berxwedanê wekî xeta sor bi nav nekir, tenê îdîa kir: "Belê, ew ê nekin, ji ber ku niha, heke em îro biçin (ji bo rawestandina şer), dê 20 sal ji wan re lazim be ku welatê xwe ji nû ve ava bikin û ew ê careke din ne wekî berê be."
Paşvekişîna Trump ji sînordarkirina hêza mûşekî ya Îranê / Wall Street: Gotinên Trump bi awayekî berçav baldar bûne
Serokkomarê Amerîkayê, Donald Trump, di axaftinên xwe yên dawî de dîsa îdiayên berê yên li ser bernameya navokî ya Îranê dubare kir, lê di heman demê de li hemberî hêza mûşekî ya Îranê û mijara piştgirîkirina ji eniya berxwedanê helwêsteke cuda nîşan da.
