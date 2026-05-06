Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —Hec rêwîtiyek e ku mirov tê de ji xwe dûr dikeve û nêzîkî rastiyekî mezintir dibe. Ev rêwîtiya her carê, tewra ji bo hecwarên bi ezmûn jî, wateyeke nû û hesteke cûda bi xwe re tîne. Di vê navberê de, vegotina Hecê kûrtir dibe dema ku bi ezmûnên kesane û şertên taybet ên demê re tevlihev dibe.
Muhemmed Mehdi Şerîetmedar di rêze-nivîsên xwe yên samîmî û ramangêr de ji hebûna xwe ya dîsa li axa wahiyê dinivîse. Ev hebûna wî îsal, bi koça kesekî ji malbata wî û guherînên germ ên herêmê re, reng û bêhnekî din girtiye. Beşa yekem a van nivîsan wiha ye:
"Xelatek ji Hecê mezintir"
Cîhan hemû mehcela Xwedê ye, lê Hecê Xaniyê Xwedê û ziyareta Mizgefta Pêxember – ku du beşên behişta Xwedê li ser erdê ne – ruhaniyeteke ji hemû cîhanê mezintir heye.
Xizmeta xelkê Xwedê her gav pesindayî ye, lê xizmeta hecwarên Xaniyê Xwedê pesindayîyeke mezintir heye. Di rîwayetan de hatiye ku Îmam Baqir (s.x) ji kesekî re ku bi xiyala xwe ji ber xizmeta hecwaran li dema Hecê, ji qenciyên vê rêwîtiya îlahî paşde maye, got ku ew ji hevrêyên xwe xelatek mezintir heye. Hecwar û temettûcî mêvanên Xwedê ne û xizmeta wan yên li ser desteya ruhaniyet û qenciyên Xwedê, nêzîktirîn qencî li bal Xwedayê Dadmend û Dilovan e.
Hevgirtin û mêrxasî di sîbera şer de
Di van şevên şer û piştî şer de, bi keça xwe re gelek caran beşdarî meydanên parastina welêt bûm û min dît ku çiqas dilovanî, samîmî û hevgirtin di nav xelkê de heye. Keça min ku çend roj berê ji bo wergirtina dîplomaya xwe çûbû zanîngehê, vegera xwe ji min re got: "Bavo, çi qas xelk bi hev re bûne dilovan!" Wê got karmendên zanîngehê, yên ku carinan ji pirsa pirsiyaran westiyabûn û bersiva rast nedidan, evqas di vekirina karên xwendekar û mezûnan de cidî ne.
Bi rastî, ji ruhaniyet û berxwedanê di rêya armanc, ol û welêt de, evîn, hevgirtin û xizmet diherike. Em vê di Hecê de her gav dîtine. Karûzkarên Hecê, ji xizmetkar û birêveberan bigire heta bijîjk, rêber û birêveberên bilind ên saziyê, ewqas bi ked, bêwestahî, bi hurmet û nefsbiçûkî kar dikin, ku wekî ferîştên Xwedê dora mirov dorpêç kirine.
Pêşketina karûbarên welatê mêvandar
Divê mirov dadperwerî bike û bibêje ku welatê mêvandar jî roj bi roj karûbarên xwe yên ji bo mêvanên Xwedê zêde dike. Ezê ku ji nêzîkî nîv sedsalê vir ve, heya temenê Şoreşa Îslamî ya Îranê, ezmûna gelek seferên Hecê heye, şahidê guherînên li hemû warên karûbaran bûme. Ez naxwim nîta wan kesan bizanim ka ev ked ji bo razîbûna Xwedê ye, an gavek e di navenda nûjenkirina civakê de û rûyekî xweştir ji vî welatî di hişê xelkê de pêşkêş dike? Her çi be, hecwaran sûdê jê dibînin.
Destpêka karûbaran ji roja yekem
Karûbar ji roja yekem a hatina hecwar û karûzkaran dest pê dike. Ji bilî tevgera Mîrê Hecê yê Îranê, ku piştî hatina xwe ye Medîneyê û ji heman balafirgehê çû Mizgefta Şecereyê ji bo bihurandina yekem koma hecwarên Îranî yên li mîqata Şecereyê di îhramê de (ez bi xwe şahid bûm), min bihîst ku Civîna Plansaziya Hecê di roja yekem a hebûna karûzkaran de, bi beşdariya hemû birêveberên bilind ên sazî û dîplomatên Îranî yên li welatê mêvandar, li Medîneyê hat lidarxistin. Hemû yekeyan jî ji rojên pêş ve li navenda sazî û biryargehê cîh girtibûn.
Hejmarên hecwarên Îranî heta niha
Li gorî amarên welatê mêvandar, heta niha 3904 hecwarên Îranî ji Medîneyê çûne Meke ji bo temettûcê û amadekirina merasima Hecê. Nêzîkî 7800 kes jî li ber Mizgefta Pêxember û goristana Baqî ya tarî lê tijî ruhaniyet û ronahiya baweriyê hene. Îşev jî 1318 kesên din dê biçin.
Rêwîtiya ji Medîneyê ber bi Mekeyê, ku salên borî ji ber hurmeta nehatina bin sîberê di heyama îhramê de, bi otobusên vekirî dihat kirin û saetan didomand, çend sal e ku bi trênê û di nav du saetan de tê kirin.
Hejmara giştî ya hecwarên Îranî yên heta niha çûne Hecê 11.688 kes e. Tê çaverê kirin ku giştî 29.755 kes (ji 30.672 hecwarên ku biryar bû biçin) vîzayê werbigirin. Hê jî wext heye.
Bîra mirovî! Wê demê ku hejmara hecwarên Îranî digihîşt 150 hezar kesî, lê nifûsa Îranê ji %60ê nifûsa îro kêmtir bû.
Bandorên şer û tengasiyên rêwîtiyê
Sefera hecwarên Îranî îsal ji bûyerên herêmê dûr ne maye. Me dihîşt ku zêdebûna du saetan a dema seferê ji ber ku balafirên hecwar ji rojhilat û başûrê welêt û ji ser erdê Omanê ber bi Medîneyê diçin. Êdî dîwar, piştî nûvekirina tengasiyê li Kendava Farisî, balafireke ji Tihranê hat betalkirin. Lê li ser axa wahiyê, hecwarên Îranî di aramî û ruhaniyetê de ne.
Xizmeta bijîjkî a Heyva Sor
Axaftin li ser qenciya xizmeta hecwaran bû. Li gor agahiyan, Nûnerê Welîyê Feqîh di karûbarên Hec û Ziyaretê de, di roja yekem a hatina xwe li ser axa wahiyê, ji Navenda Dermankirinê a Heyva Sor a Komara Îslamî ya Îranê serdan kir.
Sala ye ku Heyva Sor berpirsiyarê heyeta bijîjkî ya Hecê ye. Li Meke û Medîneyê du nexweşxane bi beşên temam hene, û di dema Hecê de li Mizgeftên Pîroz jî klînîkek heye. Li gorî agahiyan, îsal jî danûstandinên vê yekê bi rayedarên Erebistana Siûdî re didomin.
Heta dawiya roja Duşemê, Heyva Sor ji 2650 kesan re karûbarên bijîjkî pêşkêş kiriye û tenê sê kes bi neçarî li nexweşxaneyên Erebistana Siûdî raza ne.
Zêdetirî 5 hezar karûbar nikare ji bo kêmtirî 8 hezar hecwarên Îranî di rojên hindik de li Medîneyê be. Bi guman ev nîşana pejirandina hecwarên ji welatên din e. Xizmeta hecwarên Xaniyê Xwedê, xelata wê ji Hecê mezintir e.
