Li nav gotara Economic Times de tê gotin: "Têkçûna derxistina Tengava Hurmuz ji destê Îranê, dê bibe lêdana mezin li mîrata Donald Trump."

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Her çend ji destpêka pevçûna di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de zêdetirî du meh derbas bûne jî, rapor nîşan didin ku ev şer hîn ji bo Waşîngtonê negihîştiye destkeftiyek leşkerî ya diyarker, û ne jî serkeftinek dîplomatîk a berbiçav aniye; mijarek ku helwesta Donald Trump bi dijwarîyên cidî re rû bi rû kiriye.
Li gorî raporê, berdewamiya rewşa bêçare û nebûna perspektîfek zelal ji bo bidawîkirina pevçûnê, xetera ku pevçûna di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de veguhere krîzek erozîv û demdirêj zêde kiriye; krîzek ku dikare encamên berfirehtir û tevlihevtir ji şert û mercên berî destpêkirina şer ji bo Dewletên Yekbûyî û cîhanê hebe!
The Economic Times berdewam kir ku nehiştina rakirina vê rêya girîng a veguhestina petrolê ji kontrola Îranê di dawiya pevçûnê de dê derbeyek mezin li mîrata Trump be.
Dezgeha bi zimanê îngilîzî ya Hindî, bi behskirina lêçûnên pevçûnê, tekez dike ku şer nekariye gelek armancên diyarkirî yên rêveberiya Trump bi dest bixe.
Raport berdewam dike û dibêje ku piştî ku Trump sefera danûstandkarên xwe ya bo Îslamabadê betal kir û hin hewldanên dîplomatîk terikand, fikarên li ser vê rewşa dirêj zêde bûne.
Tengava Hurmuz
Astengkirina Tengava Hurmuz
