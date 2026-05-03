Pêşketina Amedsporê (Iğdır FK an tîma ku tê behs kirin) bo Super Lîgê; Kurd li bajarên cuda yên Tirkiyeyê heta sibehê "helpekî" kirin + Fîlm û Wêne

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Amadaspor (Amedspor) di wê rewşê de derbasî Super Lîgê bû ku rêya vê tîmê di hefteyên dawî de tenê bi pêşbaziya werzîşê ve sînordar nebû, lê bi bergehên giran, di nav de êrîşên nijadperestî û tundî li dijî lîstikvan û alîgirên wê re, pêk hat.
Ev tîma ku di vê demsala niha ya Lîga Yekê ya Tirkiyeyê de performansên domdar û pêşbaziyek heye û heta hefteya dawî di pêşbaziya bilindbûnê de ma, di yek ji lîstikên derveyê yên hesas de li hemberî Bandirmaspor ne tenê bi têkçûnê re rû bi rû ma, lê berî û piştî lîstikê jî endamên tîmê û alîgirên wê bûn hedefê heqaretên nijadperestî û tewra êrîşên laşî. Bi vê raguhestinê, di lîstika dawî ya Lîga Yekê ya Trendyol de, Amadaspor (Amedspor) li derveyî yarîgehê li hemberî Îdirspor (Iğdırspor) bi 3-3 beraber kir û wekî tîma duyem, destûra bilindbûnê ya Super Lîgê bi dest xist. Bi dengê qedandina vê lîstikê, pîrozbahî pêşî li Amedê (Diyarbekirê) dest pê kir û paşê li gelek bajarên Kurdistan û Tirkiyeyê belav bû; serfiraziyek ku ji bo gelek alîgirên vê tîmê ji serkevtineke tenê werzîşê wêdetir tê dîtin.
Şirnex (Şirnak)
Li navçeya Cizîrê ya parêzgeha Şirnexê, bi hezaran kes lîstikê bi rêya ekrana mezin a ku li qada agirkujiyê hatibû sazkirin, temaşe kirin. Dirûşa "Bi berxwedanê emê bi ser bikevin" bêyî rawestan hate tekrar kirin û bi qedandina lîstikê re, pîrozbahî dest pê kir. Pîrozbahî bi agirbaziyê (fîşekên ronahiyê) dest pê kir û bi lez li seranserê bajar belav bû. Li kolana Serî Suraya Onder (Serrî Suraya Önder) û meydana Çaryarê (Çarşiyê), bi dehan hezar kes heta sibehê dîlan kirin.
Mêrdîn (Mardin)
Yek ji navendên din ên pîrozbahiyan, Mêrdîn û navçeyên wê bûn. Piştî qedandina lîstikê, li hemû kolanan pîrozbahî dest pê kir. Welatî bi wesayîtên xwe yên taybet li bajar geriyan û li gelek cihan qerebalixa giran (trafîka giran) çêbû. Gelek kes jî bi daleqandina alan li balkonên xaniyên xwe, beşdarî vê şahiyê bûn.
Stenbol
Li Stenbolê jî bi hezaran alîgirên Amadasporê (Amedsporê) li taxa Taksîm û Beyoğlu pîrozbahî kirin. Kurdên niştecîh ê Stenbolê li Kolana Îstîklalê ber bi Meydana Taksîmê ve meşîn pêk anîn. Komê li meydanê helbekên dîlanê (govend) pêk anîn û bi berdewamî dirûşmên piştgirî ji Amedsporê re gotin. Hebûna coteyekî ku berî zewaca xwe beşdarî pîrozbahiyan bûbû, balê kişand.
Li Wanê, bi hezaran kesan serkeftina Amedsporê pîroz kirin, û şahî li hemû kolanên bajêr belav bû.
Enqere (Ankara)
Alîgirên Amedsporê li Enqereyê ji Kolana Bayindir-2 heta Kolana Yuksel (Yüksel) bi meşaleyan meşîn pêk anîn. Di rê de dirûşmên wekî «Bijî berxwedana gelê Kurd», «Qehreman hat» û «Ev alîgir e, ev qehreman e» hatin gotin.
Mersîn (Mersin)
Li herêma Akdeniz a Mersînê, serfiraziya Amedsporê hate pîrozkirin. Bi sedan kes li Kolana Yenî Bazar (Yenî Pazar) civiyan û gelek kes jî bi wesayîtên xwe yên taybet kervan pêk anîn. Ciwanan bi belavkirina strana «Berxwedanê bike Amed» dirûşmên gotin.
Edene (Adana)
Li Edeneyê jî bilindbûna Amedsporê bi kervanên wesayîtan hate pîrozkirin. Ciwanan bi gotina dirûşman û agirbaziyê (fîşekên ronahiyê) şahiya xwe nîşan dan.
Amed (Diyarbekir)
Pîrozbahiya herî mezin ji gelê Amedê re bû. Bajar wek karnavalê bû. Bi dehan hezar kes li navçeyên cuda yên bajêr pîrozbahî kirin. Li Meydana bajêr, Parkorman, Tesîsan, Hebûna Evlerî (Emniyet Evleri?) û Taxa Ofisê, gel bi stran û dengan def û zirne heta sibehê dîlan û şahî kirin. Meşalên ronahiyê hatin ronîkirin û ronahiya agirbaziyan (fîşekên ronahiyê) ezmanan ronî kir.
Dêrsim (Tunceli)
Li Meydana Seyîd Riza merasîmeke bi heybet (pîrozbahiyeke mezin) hate lidarxistin. Alîgirên Dêrsimsporê bi meşalan beşdarî vê merasîmê bûn. Dirûşmên wekî «Her û her, hertim û li her derê, Amedsporê herî mezin» û «Dêrsim û Amed yek in» hatin gotin.
Culemêrg (Colemêrg – Hakkari)
Li navenda bajêr û navçeya Yuksekova (Yüksekova), bi dehan hezar kes beşdarî pîrozbahiyan bûn. Dirûşmên piştgirî hatin gotin û kervanên dirêj ên wesayîtan pêk hatin.
Agirî (Ağrı)
Li Agiriyê jî bi hezaran kes li kolanan pîrozbahî kirin. Li Meydana Çaryarê (Çarşiyê) dirûşmên hatin gotin û li kolanên sereke kervanên wesayîtên çend kîlometreyan pêk hatin. Welatî bi def û zirneyê dîlan kirin.
Çavkaniya wêneyê: Arşîvên Mezopotamyayê
