“Tirkiye mazûvaniya pêncemîn sempozyûma navnetewî ya ”Çanda Rexne û Exlaqa Tehemulê di Ramana Îslamî“ dike”

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —Pêncemîn sempozyûma navnetewî ya "Çanda Rexne û Exlaqa Tehemulê di Ramana Îslamî de" (bi îngilîzî: The Criticism Culture and Morality of Tolerance in Islamic Thought – 5th International Symposium), ji 11 heta 13ê Gulanê 2026an (21 heta 23ê Avrêla 1405ê hicrî rojî) li Fakulteya Îlahiyatê ya Zanîngeha Alparslan a Tirkiyeyê tê lidarxistin.
Ev bûyera zanistî di çarçoveya "Ol, metodolojî û Pêşeroj"ê de tê sazkirin û hewl dide ku nêrînekî nû li ser kapasîteyên şaristaniya Îslamê di rûbirûbûna pirsgirêkên cîhana hevdem de pêşkêş bike.
Li gorî sazkarên sempozyûmê, ev civîn bingehekî navbeşî ye ji bo danûstendin û guherîna ramanên di navbera profesor, lêkolîner û rewşenbîrên ji welatên cuda de. Armanc ew e ku bi bikaranîna mîrasa ramanî ya Îslamê, çareseriyên nû ji bo bilindkirina çanda rexne, tehemul û danûstendina exlaqî di civakên Îslamî de werin pêşniyazkirin.
Naverokên sereke yên sempozyûmê ev in:
• Zanînzanî (epistemolojî)
• Metafizîk
• Felsefeya olê
• Hiqûqa Îslamê
• Girêdana van têgehan bi şêwazê jiyana nûjen re
Beşdarên sempozyûmê dikarin beşdarî rûniştînên pêşkêşkirina gotaran, kargehên pisporî û danişînên vekirî yên nîqaşên zanistî bibin.
Li gorî berpirsiyarên sempozyûmê, armanca sereke ya vê civîna zanistî, xurtkirina çanda rexneya avaker di çarçoveya exlaqa Îslamî de û diyarkirina dîmenekî pêşerojê yê li ser bingeha tehemul û danûstendinê li cîhana Îslamê ye.
Ji bo agahiyên hûrgilî yên sempozyûmê, vê lînkê bibînin.
________________________________________
Sernavên kurr (ji bo rojname, bulten an malperên medyayî):
• "Sempozyûma ’Çanda Rexne û Tehemulê‘ 11-13 Gulan 2026 li Tirkiyeyê"
• "Pêncemîn sempozyûma navnetewî li Tirkiyeyê: Rexne û tehemul di ramana Îslamî de"
• "Zanîngeha Alparslan a Tirkiyeyê mazûvaniya sempozyûmekî navnetewî dike"
...........
Dawiya peyamê
Etîket
Çanda rexneyê û exlaqa toleransê di ramana Îslamî de
Ramanên Îslamî
Tirkiye
“Tirkiye mazûvaniya pêncemîn sempozyûma navnetewî ya ”Çanda Rexne û Exlaqa Tehemulê di Ramana Îslamî“ dike”
“Pêncemîn sempozyûma navnetewî ya ‘Çanda Rexne û Exlaqa Tehemulê di Ramana Îslamî de’, ji 11 heta 13ê Gulanê 2026 (21 heta 23ê Avrêla 1405ê hicrî rojî) li mazûvaniya Fakulteya Îlahiyatê ya Zanîngeha Alparslan a Tirkiyeyê tê lidarxistin.”
Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —Pêncemîn sempozyûma navnetewî ya "Çanda Rexne û Exlaqa Tehemulê di Ramana Îslamî de" (bi îngilîzî: The Criticism Culture and Morality of Tolerance in Islamic Thought – 5th International Symposium), ji 11 heta 13ê Gulanê 2026an (21 heta 23ê Avrêla 1405ê hicrî rojî) li Fakulteya Îlahiyatê ya Zanîngeha Alparslan a Tirkiyeyê tê lidarxistin.
Your Comment