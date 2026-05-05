Nîvîsar| Gelê me dê bûye efsaneya dîrokê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Ehlê Beytê (s.x)— ABNA — Hucetul-Îslam Mehdî Qerîb, nivîskar û pisporê olî, di nîvîseke bi sernavê «Gelê me wê bibe efsaneya dîrokê» de nivîsiye:
Di van rojên çarenûsaz de, zarokên vî welatî careke din nîşan dan ku di kêliya azmûnê de, ruha bawerî, xîret û hevgiriya îranî zindî û coşdar e. Tevgera neteweyî ya «Canfîda» bi qeydkirina zêdetirî sî û yek milyon kesên gel, ji pîr heta ciwan, jin û mêr, ji bajar û gundiyan, bûye semboleke nû ya dilsozî û fedakariyê di dîroka neteweyan de.
Ev asta amadebûna dilxwazî ya gel, ne tenê di dîroka Îranê de, lê di tu neteweyên hevçerx de jî berê xwe nadî. Ev amadebûna bi milyonan, ji neçarîyê dernakeve, belkî ji evîna welêt, baweriya bi armancên Îslamê yên hêja û ji baweriya bi pîroziya axa Îranê ya Îslamî derdikeve.
Di serdemeke dijwar de ku gelê me meh û salên dirêj di bin zexta cezayên aboriyê yên stemkar, êrişên çandî û şerê 12 rojî û şerê Remezanê de radiweste, ev tevgera xwezayî ya gel wateyeke ji hejmarê wêdetir heye; wateya wê, rawestana li ser nirxên olî, mirovî û neteweyî ye.
Îro Îran ne tenê navekî welatekî ye, belkî sembolê berxwedan û azadîyê ye. Gelê me careke din îsbat kir ku di dijwartirîn rojên dîrokê de jî, qetê teslîmî dijmin nabite, û heke pêwist be, canê xwe dide fedaya rûmet û serxwebûna axa xwe.
Lê «canfîdakirin» tenê li qada şer wateyê xwe ranagihîne. Îro qadên nû yên parastinê, li warê aborî, enerjî û hevkariya civakî de hatine avakirin.
Her yek ji me dikare li vê eniya nû de bibe leşker:
• Bi teserûfa elektrîk, av û gazê, em dijmin ji karanîna çeka aborî bêhêvî bikin.
• Bi dûrketina ji israf û xerckirinê, em di pejirandina şêwaza jiyana îranî-Îslamî de bibin pêşeng.
• Bi piştgiriya ji çînên ziyangirtî û şerketî, em hevgiriya xwe xurt bikin.
• Bi rastî û duristî di karsaziyê de, em aboriya neteweyî xurt bikin.
Qeydkirina bi milyonan gel di tevgera Canfîda de, belgeyeke dîrokî ye ji bawerî û dilsoziya gel. Lê erkê me tenê qeydkirina vê serfiraziyê nîne, belkî parastin û belavkirina wê li warên jiyana rojane ye. Ew ruhê ku ciwanê îranî li ezmanên şer ber bi şehadetxwazî ve diajot, îro dikare bibe ronahiya rê ji bo avadanî û ji nû ve avakirina welêt.
Gelê me di dîroka xwe ya şaristaniya çend hezar salî de gelek caran ji xweliyên şer û cezayên aborî rakeftiye. Îro jî bi piştbesta baweriyê, serokatiya şareza û yekîtiya gelan, ev welat ber bi geşedan û avakirina şaristaniyeke nûven gav davêje.
Tiştê ku îro li Îranê diqewime, bicihanîna sozeke xwedayî ye: Neteweyekî ku li ser rastiyê radiweste, tu hêzekê nikare wê bişkîne.
Bi giyanê bilind ê şehîdên me, bi baweriya mêr û jinên vî welatî û bi pêşeroja geş ya Îranê ya Îslamî ve, gelê me wê bibe efsaneya dîrokê.
5 May 2026 - 19:11
News ID: 1810367
