Beqayî: Hebûna leşkerî ya Dewletên Yekbûyî ji xeynî bêewlehiyê tiştekî din bi xwe re nayne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê, di hevpeyivînekê de ji welatên Kendava Farsê xwest ku hewldanên xwe yên ji bo deynkirina ewlehiyê ji hêzên der-herêmî rawestînin û tekez kir ku hebûna leşkerî ya Dewletên Yekbûyî li herêmê tenê wek çavkaniya bêîstîqrarê tevdigere û welatên mêvandar ên van bingehên leşkerî dike xetereyê.
Beqayî di hevpeyivînekê de bi kanala nûçeyan a Press TVyê re, careke din li ser helwesta kevin a Tehranê ku ewlehiya rastîn û domdar li Kendava Farsê tenê bi rêya hevkariya navxweyî di navbera welatên herêmê de û bêyî tu destwerdana derveyî dikare were peydakirin, tekez kir.
Berdevkê Wezareta Karên Derve bi îşaretekê li ser vê yekê ku bingeha leşkerî ya Waşingtonê car bi car welatên mêvandar dane ber xetereyên bêpêwîst, diyar kir: «Hebûna leşkerî ya Dewletên Yekbûyî ji xeynî bêewlehiyê tiştekî din bi xwe re nayne.»
Wî ji welatên cîran xwest ku gotûbêja avaker bişopînin û mekanîzmayên hevbeş ên herêmî ji bo ewlehiyê ava bikin û tekez kir ku Komara Îslamî ya Îranê tu dijminatiya bi welatên Ereb ên Kendava Farsê re nîne û bi temamî bi avakirina têkiliyên xurt, bi rêz û bi berjewendiya hevbeş li ser bingehê serwerî û berjewendiyên hevpar ve girêdayî ye.
Beqayî bi tekezkirina biryardariya Komara Îslamî ji bo parastina yekîtîya axê û berjewendiyên xwe yên neteweyî li hemberî her êrîş an dagîrkeriya derveyî, got: «Îraniyan qetê li ber zextê teslîm nabin.»
Berdevkê Wezareta Karên Derve diyar kir ku her tevdîra berevaniyê ya ku ji aliyê Îranê ve tê kirin, bi rastî mal û bingehen Dewletên Yekbûyî yên ku bi çalakî ji bo dagîrkeriya li dijî Komara Îslamî tên bikaranîn, dike hedef û bi tu awayî welatên herêmê nake hedef.
Wî rave kir ku vê polîtîkayê, pabendbûna xurt a Tehranê ya ji bo dûrketina ji zêdekirina tengasiyan bi cîranan re û di heman demê de rûbirûbûna kokê rastîn ê bêîstîqrariya herêmî, ango serpêhatiya derveyî, nîşan dide.
Beqayî li dewamê de derbarê danûstandinên Îran û Amerîkayê de rave kir ku Îran «di atmosfereke bêbawerî û gumaneke tund a li hemberî Dewletên Yekbûyî de» danûstandinê dike û destnîşan kir ku dagîrkeriyên bêwate yên Dewletên Yekbûyî li dijî Îranê di Hezîrana sala borî û di Îsfeandê de, tevî ku danûstandinên berdewam bûn, qewimîne.
Wî got: «Em nikarin vê ezmûna xirab ji bîr bikin» û zêde kir ku Îran di prosesên dîplomatîk de divê «gelekî hişyar» be.
Ev dîplomatê îranî got: Li ser bingeha ezmûna borî, me biryar da ku dema xwe li ser mijarên ku berê ew qas tevlihev bûne ku me karîbû lihevkirinê pêk bînin, winda nekin.
Wî zêde kir: Pêşîneya heyî ya Îranê eşkere ye, «di vê gavê de, me biryar da ku li ser bidawîkirina şer bisekinin, ji ber ku ev mijar ji bo hemû herêman, ji bo neteweya me û ji bo civaka navneteweyî xemgînker e.»
Beqayî tekez kir ku eger Amerîkayî bi rastî li ser dîplomasiyê cidî bin, divê ji vê fersendê sûd werbigirin, ji ber ku tevahiya cîhanê li bendê ye ku ew herî kêm niyeta baş a xwe nîşan bidin.
Berdevkê Wezareta Karên Derve hişyarî da ku civaka navneteweyî «Dewletên Yekbûyî berpirsiyarê encamên şerê yê ku li dijî Îran û herêmê dabariye, dihesibîne, ji ber ku her kes dizane ku ev şerekî hilbijartî ji aliyê hikûmeta Amerîka ve bû û kiryara wê ya bêbal ji xwe re li seranserê cîhanê encamên xwe yên mezin hene.»
Dawiya peyam
Berdevkê Wezareta Karên Derve bi îşaretekê li ser vê yekê ku bingeha leşkerî ya Waşingtonê car bi car welatên mêvandar dane ber xetereyê, diyar kir: Hebûna leşkerî ya Dewletên Yekbûyî ji xeynî bêewlehiyê tiştekî din bi xwe re nayne
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê, di hevpeyivînekê de ji welatên Kendava Farsê xwest ku hewldanên xwe yên ji bo deynkirina ewlehiyê ji hêzên der-herêmî rawestînin û tekez kir ku hebûna leşkerî ya Dewletên Yekbûyî li herêmê tenê wek çavkaniya bêîstîqrarê tevdigere û welatên mêvandar ên van bingehên leşkerî dike xetereyê.
Your Comment