Navenda Xatemul Enbiya hişyariyê dide Îmiratiyan ji wê yekê ku nebin kerhekî leşkerî yê Emerîkayiyan û Cihûyên siyonîst

Li gor nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeyt Beytê (s.x) — ABNA —Berdevkê Navenda "Xatemul Enbiya" ya navendî ragihand ku hêzên çekdar ên Îranê di rojên borî de tu operasyonên bi mûşek an jî bi droneyan li dijî Emiratiyên Erebî yên Yekbûyî pêk neanîne. Wî di heman demê de hişyarî da ku "dê bersiveke brûsk û poşmaneker" ji her tevgera leşkerî ya ku ji axa Emiratiyan ve li dijî bendera, girav û peravên Îranê bê kirin, were dayîn.
Mûcahîd Îbrahîm Zulfiqarî, Berdevkê Navenda "Xatemul Enbiya" ya navendî, di daxuyaniyekê de wiha got:
«Hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê di rojên dawî de tu operasyonên mûşekî an jî bi droneyan li dijî Dewleta Emiratiyên Erebî yên Yekbûyî pêk neanîne. Eger kiryareke wiha jî pêk hatiba, em ê bi hemû eşkereyî û qethiyetî ragihandibûya. Ji ber vê yekê، em rapora Wezareta Parastina vî welatî bi tevahî înkar dikin û peyitînin ku ew bi temamî bêbingeh e.»
Wî herwiha got:
«Em ji berpirsyar û biryarderên Emiratiyan re dibêjin: Divê welatê we, ku welatekî misilman e, ne bibe warekî Emerîkayiyan û Siyonîstiyan û bingeheke ji bo hêz û alavên wan yên leşkerî. Ev yek xiyanetek e li hemberî cîhana Îslamê û misilmanan.»
Wî destnîşan kir:
«Divê hûn nekevin fêk û quraftinên Emerîkayiyan û Siyonîstiyan. Divê hûn li hemberî kafir û muşrîkan rawê û hemû şêweyên hevkariyê bi wan re bibirin. Lê belê hûn li şûna wê, êrîşeke medyayî ya bêbextî dikin, tawanên derewîn radikin û li dijî gelê misilman ê Îranê hewayê digirin.»
Zulfiqarî tekez kir:
«Bi rastî jî mixabin ku Dewleta Emiratiyên Erebî yên Yekbûyî îro bûye yek ji bingeheke sereke yên Emerîkayiyan û Siyonîstiyan - ên ku dijminên cîhana Îslamê û ajokerê serekeyî ne aramiya li herêmê ne. Ev welat niha mazûvaniya parçeyeke mezin ji hêz û alavên wan ên leşkerî dike.»
Wî wiha got:
«Hevagirtin, tawanbarkirin û rola qurbanî lîstin, tu kêşeyekê çareser nake û nikare raya giştî ya navneteweyî jî bixapîne.»
Wî zêde kir:
«Heger me heta niha li hemberî teşwîq û piştevaniya we ji bo dijminên neteweya Îslamê û Îranê, çav fireh kiribe، ev tenê ji ber nerîna me ya li ser ewlehiyê û girîngiya rewşa bira û xwişkên misilman li wî welatî bû.»
Di dawiyê de, Zulfiqarî hişyariya xwe tekrar kir û got:
«Em hişyarî didin: Heger ji axa Emiratiyan ve tu çalakiyeke leşkerî li dijî giravên Îranê، an jî li dijî bendera û peravên me bê kirin، wê demê bersiva me ya leşkerî brûskbar û poşmaneker be.»
