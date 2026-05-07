Şer li dijî Îranê, stargeha ewle ya Kendava Farsî hejand / Birînketina modela aborî ya Dubayê wekî girava aramiyê

Li gor rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – Emîran Îmaratê Yekbûyî yên Erebî bi giştî û Dubayê bi taybetî, naha bi ceribandineke çarenûsaz ji bo cihê xwe yê navneteweyî wekî girava aramiya aborî li herêmeke krîzketî re rû bi rû ne; ji ber ku êrîşên moşek û îdrîsî yên dawî yên li vî welatê erebî yê perava Kendava Farsî, digel ku di dema agirbestê de û bêyî hedefgirtina welatên din ên herêmê pêk hatine, bûye sedema hejandina baweriyê bi modela penageha ewle ya Dubayê; modelek ku bi dehsalan karîbû hêzên pispor û sermayeyên cîhanî bikişîne.
Li gor rapora rojnameya "El-Erebî el-Cedîd", ev guherîn, encamên stratejîk ên şerê li dijî Îranê li ser avahiya aborî ya Emîrategan zêdetir ji berê aşkera kirine.
Bi domandina tansiyonên jeopolîtîk û hedefgirtina pargîdaniya neftê ya "ADNOC", rayedarên Emîrategan neçar mane ku rûbirûyî gefên ewlehiyê yên rasterast bibin, wek sekinandina moşekên krûz li ser avên Kendava Farsî û çalakkirina pergalên bergiriyê yên pêşketî yên wekî "THAAD" û "Barak 8" ji bo parastina binesaziyên jiyanî. Ev mijar di rapora platforma "Visa HQ" ya ku di warê koçberî û vîzeyên bazirganî yên navneteweyî de çalak e û di 5ê Gulanê de hatiye weşandin, de hatiye destnîşankirin.
Tevî ragihandina fermî ya vekirina tam a esmanê Emîrategan û vegerina firînan li rewşa normal, heman raporê destnîşan dike ku pargîdaniyên ewlehiyê û rêveberiya rîskê hîn jî ji karmendên navneteweyî re şîret dikin ku asteke bilind ya hişyariyê biparêzin; mijarek ku nîşan dide ku nirxandina ewlehiyê li ser Dubayê guheriye û ev bajar êdî ji encamên rasterast ên pevçûnên herêmî neparastî ye.
Revîna elît û hêzên pispor
Di hewildana ji bo pêşîlêgirtina derketina hêzên pispor ên biyanî de, hikûmeta Emîratîyan dest bi lêkolîna pakêtek ji hêsaniyên bacê û rêveberî yên bêhempa kiriye da ku pisporên ku bi destpêka şerî derketine welêt, teşwîq bike ku vegerin.
Li gor rapora rojnameya "Economic Times" ya ku di 18ê Adarê de hatiye weşandin, ev plan destûrê dide niştecihên biyanî yên Emîrategan ku tewra di dema rûniştina dirêjtir li derveyî welêt ji ber şert û mercên ewlehiyê de, dîsa jî ji berjewendiyên bacê yên xwe sûd werbigirin; mijarek ku bi pratîkî şerta hebûna herî kêm 183 rojan di salê de ji holê radike.
Ev gav destnîşan dike ku hikûmeta Emîratîyan fêm kiriye ku balkêşiya sereke ya vî welatî, ango nebûna baca dahatê û cihê ewle, ziyaneke cidî dîtiye û ji bo domandina berdewamiya çalakiyê li sektorên jiyanî yên wekî teknolojî û darayî, hewceyî teşwîqên nû heye; bi taybetî ku gelek malbatên pîşeyî, navendên jiyana xwe veguhestine deverên dûrtir ji gefa moşekan.
Veguhestina sermaye û pargîdaniyan
Di asta pargîdaniyên mezin de jî, avantaja cihê Dubayê ya ku carekê bû sedema kişandina saziyên navneteweyî, naha li ber xetera têkçûna zincîra peydakirinê û gefa binesaziya dîjîtal rengê xwe winda kiriye.
Li gor daneyên meydanî yên ku malpera "Denînga Almanyayê" di 4ê Gulanê de weşandiye, gelek dewlemend û ofîsên herêmî yên pargîdaniyan, planên acîl ên xwe çalak kirine û beşek ji milk û operasyonên xwe veguhestine navendên wekî Sîngapûr û Swîsreyê da ku cûreyek sîgorteyê li hember nesekiniyê hebe.
Li gor vê raporê, lêgerîna aramiyê êdî ne bijarek taktîkî ye, lê bûye hewcedariyeke stratejîk ji bo pargîdaniyên ku xemgîna têkçûna navendên daneyan an zehmetiya gihîştina karmendên xwe ne. Ev mijar bi xwe îhtîmala tevgera Dubayê ber bi modeleke bazûya duçendî xurt kiriye; modelek ku tê de rîsk di navbera Kendava Farsî û deverên aramtir ên cîhanê de tê dabeşkirin.
Ev guherîn dikare bibe gefek rasterast ji bo mezinbûna sektorê neftê yê Emîrategan; sektorê ku naha di bin zexta zêdebûna lêçûnên veguhastin û sîgorteyê de, nîşaneyên hêdîbûna mezinbûnê diceribîne.
Modele aborî ya şikestî
"Mustafa Yûsif", lêkolînerê aboriya siyasî, di axaftinekê de bi rojnameya "El-Erebî el-Cedîd" re destnîşan kiriye ku encamên şerê li dijî Îranê, şikestîbûna modele aborî ya Dubayê û Emîrategan aşkera kiriye.
Li gor wî, biryargirên Emîrategan difikirîn ku hevalbendiya siyasî ya bi Amerîka û Îsraîlê re dikare herêmê ji nesekiniya Rojhilata Navîn dûr bihêle, lê ev hesab encameke berevajî daye û bûye sedema zêdebûna tenêbûna herêmî ya Emîrategan.
Yûsif dibêje ku gelek hêzên pispor ên di cîhana Ereb û Îslamê de, naha Emîratîyan wekî cîheke tixûbdar dibînin ku tenê ji bo komên bi meylên siyasî yên taybetî balkêş e, lê bal kişiye ber bi modelên aramtir û li gorî nasnameya herêmî yekgirtîtir. Wî di vê çarçoveyê de ji Erebistana Siûdî wekî hêza aborî ya derketî û bingeha nû ya aborî ya Kendava Farsî nav dike.
Li gor vê lêkolîner, Riyad di mehên dawî de bi pratîkî bûye paytexta aborî û veberhênanê ya herêmê û encamên şerê li dijî Îranê jî vê pêvajoyê xurt kiriye; mijarek ku ji ber mezinahiya bazara Erebistana Siûdî û cihêrengiya çavkaniyên dahata wê pêk hatiye. Wî her wiha bawer dike ku Qeter jî ji ber nermbûn û mezinahiya guncav a aboriya xwe, cihê duyemîn parastiye û ev mijar bi xwe para têkildar a Emîratîyan di kişandina sermaye û elîtan de kêm kiriye.
Lêgerîna alternatîfên ewletir
Yûsif dibêje ku Dubayê naha ji bo parastina pargîdaniyên pirneteweyî û hêzên pispor ên serbixwe bi dijwariyeke cidî re rû bi rû ye; ji ber ku ev kes li hawîrdorên ewletir û aramtir digerin. Li gor wî, armancên alternatîf ên Tirkiye, Maroko – bi taybetî Tanja û Qnêtra – û bajarên başûrê Spanyayê hene ku cîhek dînamîk û azadiyên civakî yên zêdetir pêşkêş dikin.
Wî her wiha destnîşan kir ku modele pêşkeftinê ya Emîratîyan bi avahî ve girêdayî beşên karûbarên nesekin e û ev mijar bi xwe dibe sedema ku sermaye û hêzên pispor bi her nîşaneke herî piçûk a xeterê zû ji welêt derkevin; berevajî aboriyên xwezayî yên ku piştevaniya nifûs û aboriya rastîn heye.
Di encamê de, Yûsif bawer dike ku pêvajoya veguhestina ofîsên herêmî yên pargîdaniyên mezin ji Dubayê ber bi armancên din ve di pêşerojê de jî dê berdewam bike; bi taybetî ber bi welatên ku modele pêşkeftinê ya domdartir û girêdana kûrtir bi aboriyên herêmî re heye.
Xerabûna hesta ewlehiyê
Di heman çarçoveyê de, "Naycîl Lya", şêwirmendê stratejîk ê li Dubayê rûniştî, bawer dike ku xemên ewlehiyê yên dawî, têgihîştina parastina tam a Dubayê û Emîrategan bi qul danaye.
Li gor rapora platforma veberhênanê ya "Inves" a ku di 22ê Avrêlê de hatiye weşandin, nêzîkî 30 hezar welatiyên Brîtanî – ku wekî heştek nifûsa Brîtanîyên niştecîh ên Emîrategan e – ji destpêka şerê li dijî Îranê di Sibatê de, bi demkî Emîrategan terk kirine.
Lya destnîşan dike ku ev kes bi awayekî neçar venegeriyane welatên xwe, lê li penagehên alternatîf li Ewropayê yên wekî Swîsre, Spanya û Portûgalê geriyane da ku di navbera ewlehiya kesane û berjewendiyên bacê de hevsengiyekê çêbikin. Wî dibêje ku ev koçberî tenê reaksiyonek li hember xetera moşekan nîne, lê cûreyek veguhestina stratejîk e ji bo malbatên pîşeyî ku êdî amade nabin tenê li hember meaşekî bilind li hawîrdoreke xeternak bijîn.
Ev rewş pargîdaniyên mezin dike bin zextê ku ji bo parastina rêveber û hêzên xwe yên sereke, berjewendiyên rîskê an planên amade yên valakirina acîl pêşkêş bikin.
Ji aliyê din ve, "Elsa Lîtlwûd", hevkara bacê ya saziya navneteweyî ya "BDO" hişyari daye ku windabûna avantaja ewlehiya tam dikare qaîdeyên lîstikê li Dubayê biguherîne; ji ber ku aramî, faktora herî girîng a kişandina dewlemendan bo vî bajarî bûye. Wî bawer dike ku biryara rayedarên Emîrategan ji bo pêşkêşkirina hêsaniyên têkildarî rûniştina bacê û destûrdana rûniştina dirêjtir li derveyî welêt bêyî windakirina berjewendiyên bacê, pejirandineke neyekser e ku di şert û mercên heyî de parastina domdar a hêzên pispor dijwar bûye.
Li gor Lîtlwûd, pargîdaniyên navneteweyî ji niha ve planên domandina karsaziyê çalak kirine; planên ku veguhestina navendên daneyan û navendên biryargirtinê ber bi ofîsên paralel ve dihewîne. Wî destnîşan kir ku ev gav bi awayekî neyekser nayê wateya derketina temam ji Dubayê, lê cûreyek sîgorteya kargêrî tê hesibandin; pêvajoyek ku dibe ku di dawiyê de bibe sedema avakirina modele bazûya duçendî; modelek ku tê de Dubayê rola camekaniya bazirganî diparêze, lê bajarên ji hêla leşkerî ve aramtir dibin navendên rêveberiya rîskê û milkên darayî yên hesas.
Şer li dijî Îranê, stargeha ewle ya Kendava Farsî hejand / Birînketina modela aborî ya Dubayê wekî girava aramiyê
Şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê û êrîşên dawî yên li ser Îmaratîyan, wêneyê Dubayê wekî navenda aborî ya herî ewle ya Rojhilata Navîn bi dijwariyeke cidî re rû bi rû kiriye.
