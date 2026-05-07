Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dmitry Medûdof, roja pêncşemê di noteke xwe ya ji bo kanala Russia Today (RT) ya Rûsyayê de zêde kir: Gefên Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, derbarê derketina Dewletên Yekbûyî ji NATOyê, û gotinên JD Vance, cîgirê wî, li ser windakirina nasnameya Ewropayê (di hevpeyvîna xwe ya bi Fox News re), bi awayekî ku bi redkirina welatên Ewropayê ji tevlêbûna rasterast a li hemberî Îranê û beşdarbûna di operasyona "rakirina astengiya leşkerî" (û paşê astengkirina) Tengava Hirmûzê re, Ewropa û Amerîkayê bi rengekî bêhempa di 100 salên borî de ji hev dûr xistine.
Wî got berdewam: Ev pêşveçûn destnîşan dike ku "serxwebûna stratejîk" a Ewropayê, ku lîberalên xwezî wê dikin, ji ya ku tê dîtin pir nêzîktir e; lê pirsya sereke ev e ku kî li Ewropaya bêdidan (bêhêza leşkerî) û sar (ji krîzên cîhanê re bêhay) ya îro, biryara bernameya pêşerojê diyar bike.
Cîgirê Serokê Konseya Ewlekariyê ya Rûsyayê destnîşan kir ku Almanya hewl dide di Yekîtiya Ewropayê de rola pêşengiyê bilîze û di vê navberê de, hewildanên vî welatî û vê yekîtiyê li dijî operasyona leşkerî ya Rûsyayê li Ûkraynayê bi encam nehatiye.
Wî îdia kir: Almanya, ku xwe çekdar dike û kevneşopiyên Nazî vejîne, xwe bi tu peymana navneteweyî ve girêdayî nayîne û wan wek "kaxeza peritî" dihesibîne, û bi vî awayî, ji bo hemû cîranên xwe xetereyekê diafirîne.
Serokkomarê berê yê Rûsyayê destnîşan kir: Moskova divê di tu şert û mercî de destûr bide dubarebûna êrîşa Almanyayê bêyî ragihandina şer a 22ê Hezîrana 1941ê; ji bo welatê me, tişta herî girîng pêşîlêgirtina trajediya 1941ê ye.
Wî eşkere kir: Pêwîste qebûl bikin ku Alman îroj jî heman torê ku wê demê li ser eksên sereke yên operasyonê amade dikirin, dişopînin. Leşkerîkirina Almanyayê dibe sedem ku Rûsya ne tenê hêzên çekdar ên amade yên şer hebin, lê di heman demê de bala wan jî bête ber xetereyên ji aliyê Rojavayê ve.
Medûdof zêde kir: Welatê Almanya yê ku vegeriye leşkerîgeriyê, ne ji bo Yekîtiya Ewropayê û ne jî ji bo Rûsyayê kêrî tîne, û xeternak û ne pêşbînbar e.
Ev siyasetmedarê navdar ê Rûsyayê îdia kir: Almanya hêdî hêdî ber bi modelek siyasî ya nêzîkî dîktatoriya leşkerî ve diçe. Almanya li pey xurtkirina rola xwe ya pêşengiya leşkerî-siyasî ya Yekîtiya Ewropayê ye, da ku bi rengekî veberhênanên jeopolîtîk ên "bêencam" ên xwe yên di pevçûna Ûkraynayê de telafî bike.
Medûdof di berdewamiyê de du senaryo ji bo têkiliyên Moskova – Berlînê pêşbînî kir: an Almanya li ser rîya leşkerîkirinê berdewam dike û bi hilweşîna xwe re rû bi rû dimîne; an jî piştî hişyarbûnê, dê bikeve nav gotûbêjek avaker bi Rûsyayê re; "Her du senaryo jî ji bo me qebûl in. Biryar bi Almanyayê ye."
Ev berpirsê Rûsyayê di berdewamiyê de bi bîranîna şikandina soza Rojavayê ya li ser nefirehkirina NATOyê li Rojavayê, bîr xist: Eger wê demê soza ku di derbarê nefirehkirina NATOyê de "ne yek înç ber bi Rojhilat ve" hatibû dayîn, di wextê xwe de bi belgeyeke fermî hatibû ragihandin, dê di rewşa îro de, Rojavayî bi hêsanî ew bavêjin çopê.
