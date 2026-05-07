"Pisporê karûbarên Kurdan rave kir: 50 salên pêvajoya tekamûla fikrî ya PKK'yê."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Elîza Markus, rojnamevan û lêkolînereke nas a mijarên Kurdan, di hevpeyivînekê berfireh de bi malpera "Amarcî" re, li ser guherînên dîrokî û îdeolojîk yên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK'yê), rêveçûna danûstandinên aştiyê bi Tirkiyê re, guherînên herêmên Kurdnişîn ên Sûriyê û paşeroja vê komê piştî bidawîhatina têkoşîna çekdarî axivî.
Markus, ku salên dirêj guherînên Kurdên Tirkiye û Sûriyê şopandiye, di van demên dawî de pirtûka xwe ya nû bi sernavê "Raketin û Şoreş; PKK û têkoşîna Kurdan li Tirkiye û Sûriyê" weşandiye; pirtûkeke ku rêça PKK'yê ji dema girtina Abdullah Öcalan di sala 1999'an heta guherînên dawî yên Sûriyê û biryara vê komê ji bo bidawîhatina şerê çekdarî li Tirkiyê vedikole.
Wê di destpêka vê hevpeyivînê de, li ser ka çawa bi mijara Kurdan re nas bûye, rave dike ku di dawiya salên 1980'î de û di dema çalakiya xwe ya rojnamevaniyê li Tirkiyê de, pêşî vegotina fermî ya dewlet û medyaya Tirkiyê li ser PKK'yê qebûl kiriye; vegotineke ku vê komê tenê wekî rêxistineke "terorîst" nas dike. Lê seferê herêmên Kurdnişîn ên başûrê rojhilatê Tirkiyê û axaftina bi gelê herêmî re nerîna wê guhertiye.
Li gor Markus, niştecihên van herêman ji endamên PKK'yê ne wekî "terorîst", lê wekî zarok û endamên civaka xwe yên ku ji bo azadiyê şer dikin, bibîranîn. Wê dibêje ku ev ezmûn bûye xala destpêka eleqeya wê bi mijara Kurdan re.
Markus di derbarê pirtûka xwe ya yekem bi sernavê "Xwîn û Bawerî" de jî rave dike ku piştî girtina Abdullah Öcalan, wê fêhm kiriye ku agahiyên rast li ser ka PKK çawa di navbera salên 1978'an û destpêka şerê çekdarî di 1984'an de ava bûye û belav bûye, tune ne. Li gor wê, ev valahiya lêkolînê bûye sedema sereke ya nivîsandina wê pirtûkê.
Wê herwiha îşaretê rexneyên ku piştî weşana pirtûka wê ya yekem hatin bilêvkirin jî dike; rexneyên ku dibêjin wê zêdeyî vegotina endamên ji PKK'yê veqetiyan xwe spartiye. Markus dibêje ku di pirtûka nû de, wê hewl daye ku ji bilî endamên berê, bi endamên çalak û rêberên heyî yên PKK'yê, di nav de Cemîl Bayîk, jî re hevpeyivînan bike da ku wêneyek berfirehtir pêşkêş bike.
Yek ji beşên girîng ên vê hevpeyivînê, eşkerekirina Markusê li ser têkiliya "Taybetên Kurdistanê yên Baz" (TAK) bi PKK'yê re ye. Wê dibêje ku di dema lêkolînên xwe de, wê gihîştiye vê encamê ku TAK bi awayekî pratîkî ji bo kirina êrişên li rojavayê Tirkiyê hatiye avakirin; êrişên ku PKK nexwestiye rasterast berpirsiyariya wan qebûl bike. Li gor wê, ev encam ji hevpeyivînên pirjimar, nirxandina vegotinên cuda û lihevhatina wan bi avahî û mantiqa xebata PKK'yê pêk hatiye.
Markus di berdewamiyê de, ji yek ji vedîtinên xwe yên herî girîng diaxive: ku PKK di navbera salên 2003 û 2004'an de heta beriya hilweşînê çûye. Wê herwiha ezmûna rabûn û xweseriya Kurdên Sûriyê wekî yek ji mijarên herî girîng ên pirtûka xwe şirove dike û dibêje ku PKK'yê li bakurê Sûriyê heman modelên ku berê li Tirkiyê bikaranîne, bi kar aniye; di nav de rêxistina civakî, seferberiya gelêrî û sekinîna ser avakirina avahiyeke yekgirtî ya siyasî-leşkerî.
Li gor wê, piştî destpêka şerê navxweyî yê Sûriyê di sala 2011'an de, PKK bû ku bi hêz û çekan ketiye meydanê û kontrola leşkerî ya herêmên Kurdnişîn girtiye destê xwe, lê komên din ên Kurdî amadehiya pêwîst ji bo bikaranîna vê derfetê nebûne.
Ev lêkolînera mijarên Kurdan li ser guherîna îdeolojîk a PKK'yê piştî girtina Öcalan jî dibêje ku ev kom ji daxwaza serxwebûna Kurdan ber bi teorîya "Konfederalîzma Demokratîk" ve çûye ku li ser xweseriya herêmî û celebek demokrasiya ne-navendî dixebite.
Digel vê yekê, Markus bawer dike ku di navbera teorîyên Öcalan û rastiya birêvebirinê li herêmên Kurdnişîn ên Sûriyê de ferqeke berbiçav heye. Wê dibêje ku her çiqas avahiyên mîna meclîs, komîn û saziyên herêmî hatine avakirin jî, ev model qet bi awayekî tam li gor xeyala Öcalan xebitiye.
Wê herwiha li ser têkiliya tevlihev a di navbera Abdullah Öcalan û rêberiya PKK'yê li Qendîlê jî disekine. Li gor Markus, Öcalan piştî girtinê, hê jî bandoreke îdeolojîk a berfireh li ser PKK'yê kiriye, lê ji ber salên veqetandina ragihandinê, wê desthilata birêvebirina rojane ya rêxistinê ji dest daye. Digel vê yekê, wê tekez dike ku tu ji her du aliyan nikare bêyî yê din tevbigere; ji ber ku meşrûiyeta rêberiya Qendîlê bi piranî bi pozîsyona sembolîk a Öcalan ve girêdayî ye.
Di beşeke din a vê hevpeyivînê de, Markus li ser têkçûna rêveçûna aştiyê di navbera dewleta Tirkiyê û PKK'yê de disekine. Wê bawer dike ku danûstandinên aştiyê yên salên 2013'an heta 2015'an, ji her demê zêdetir nêzî peymanê bûne, lê dewleta Tirkiyê nexwestiye îmtiyazên rastîn bidin Kurdan.
Digel vê yekê, wê biryara PKK'yê ji bo destpêkirina "şerê xendekan" li bajarên Kurdnişîn ên Tirkiyê di sala 2015'an de wekî "şaşiyeke dîrokî" şirove dike. Li gor wê, PKK di wê qonaxê de ji bilindtirîn asta bandora xwe ya siyasî û civakî xwedî bû; şaredariyên herêmên Kurdnişîn di destê herêma nêzî vê komê de bû, Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) di hilbijartinan de serkeftî bû û piştgiriya navneteweyî ji Kurdan re piştî şerê Kobaniyê zêde bûbû.
Lê vegerê şerê çekdarî, li gor Markus, bû sedema ku PKK piştgiriya xwe ya siyasî û navneteweyî winda bike û derfet bide dewleta Tirkiyê ku rêveçûna aştiyê bi tevahî ji holê rabike.
Wê dibêje ku rêberên PKK'yê diguman ku îlankirina xweseriyê li bajarên Kurdnişîn û berxwedana çekdarî li dijî dewleta Tirkiyê dê bibe sedema belavbûna rabûneke giştî û zexta navneteweyî li Enqereyê, lê ev hesabên wan şaş derketine. Li gor Markus, PKK xwedî şiyana berxwedana leşkerî ya dirêjdem li dijî artêşa Tirkiyê di şerê bajarî de nebûye û ev mijar bûye sedema têkçûna giran a vê projeyê.
Markus di dawiyê de li ser paşeroja PKK'yê dibêje ku ev kom piştî bidawîhatina têkoşîna çekdarî, neçar e ku bibe guherîn û bi îhtîmaleke mezin dê ji ya berê zêdetir ber bi çalakiya siyasî û sivîl ve here. Lêbelê, wê bawer dike ku PKK dê bi riya tora xwe ya berfireh a siyasî, medyayî, civakî û herêmî jiyana xwe bidomîne.
Wê tekez dike ku her çiqas avahiya PKK'yê di pêşerojê de bikeve guherîn yan jî parçe bibe jî, nikare rola dîrokî ya vê komê di guherîna rewşa siyasî û nasnameya Kurdan li Tirkiye û Sûriyê de were înkar kirin.
