Betalkirina endamtiya sê parlamenterên Behreynê di têkiliya Îranê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kanala çarçoveyî ya Ehdi (El-Şehd), ji kiryara Parlamentoya Bahreynê ya ku di bin desthilatdariya tam a Al Xelîfe de ye, di betalkirina endamtiya sê parlamenteran de ragihand ku ji bo desthilatdarên vî welatî, sûcê wan îtîraza li hember kiryarên dijminane û ne mirovî yên hikûmetê li dijî wan hemwelatiyan e ku bi Îranê re li hember êrîşa terorîst a Amerîkî û Sihyonîstî hevpiştgirî anîne.
Van sê parlamenteran li hember kiryara ne mirovî ya hikûmeta Al Xelîfe li dijî hejmareke mezin ji wan hemwelatiyan ku ji ber hevpiştgiriya bi Komara Îslamî ya Îranê ve, di bin çavdêriyê, ceza kirinê an jî jêkirina hemwelatiyê de mane, îtîraz kiribûn û tenê ji ber vê îtîrazê endamiya wan ji parlamentoyê hatiye betalkirin.
Ev tevgera Al Xelîfe dîsa nîşan da ku li Bahreynê çi tengasiyeke zêde heye û têkbirina azadiya ramanê heta ji bo parlamenteran jî çi radibe, ku her îtîraz û rexneyeke herî piçûk li hember tevger û polîtîkayên Al Xelîfe bi lêçûnên giran re tê.
Al Xelîfe bi tevahî li pey sûcdarên sihyonîst û amerîkî, di dema şerê terorîstî yê li dijî Îranê de, bi hemû desthilatên xwe li kêleka dagirkeran cih girtine.
"Rejîma Al Xelîfe, endamiya sê parlamenteran betal kir ji ber îtîraza wan li hember kiryarên dijminane yên li dijî welatiyên piştgirê Îranê."
