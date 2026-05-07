Lêkolîna Pîyuw: Pêbaweriya Amerîkîyan Ji Sozên Trump Kêm Bûye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Encamên lêkolîneke nû ya Navenda Lêkolînê ya "Puyw" diyar dikin ku asta pêbaweriya Amerîkîyan bi Donald Trump û nirxandina erênî ya taybetmendiyên kesane yên wî kêm bûye.
Li gorî vê lêkolînê, ku di navbera 20 û 26ê Avrêlê de li ser 5,103 mezinên Amerîkî hatiye kirin, rêjeya kesên ku bawer dikin Trump "sozên xwe pêk tîne" ji %51ê Mijdara 2024an daketiye %38yî. Ev yek herî zêde kêmbûna di navbera hemû pîvanên lêkolînê de tomar kiriye.
Ev lêkolîn herwiha destnîşan dike ku nirxandina erênî ya taybetmendiyên wek "hişmendiya derûnî", "dilsozî/rastgoyî" û "modela guncav/bikêr" a Trump jî li gorî mehên borî kêm bûye.
Li gorî vê raporê, asta giştî ya populerbûna Trump ji zêdetirî salekê ve di rewşeke neyînî de ye.
Li gorî lêkolînek nû ya navenda analîzê ya Pew Research Center, pêbaweriya gelê Amerîkî bi sozên Serok Donald Trump ketiye asta 38%.
