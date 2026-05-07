Fransa: Em bihayê şerê ku ne hilbijartina me bû didin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA –Wezîrê Karên Derve yê Fransayê, îro di hevpeyivînekê de bi toraya radyo û televîzyonê ya RTLê re, di heman demê de du helwestên biryardar û bi xuya yekî nakok li hember krîza heyî li herêma Rojavayê Asyayê / Rojhilata Navîn pêşkêş kir, û ji aliyekî ve hişyar da ku rakirina cezayên aborî yên Îranê "bi temamî ji holê ye" heya ku tengava Hormizê vebe, û ji aliyê din ve diyar kir ku divê sêgoşeya sereke ya Fransayê û Ewropayê ne li ser guherînên gav bi gav ên qada şer, lê li ser rizgarbûna ji wan girêdayîtiyan be ku wan neçar kiriye ku bihayê şerên yên din bidin.
Barrot di vê hevpeyivînê de ku çend demjimêran beriya li bendêbûna bersiva Îranê ji bo pêşniyara aştiyê ya Amerîkayê hat kirin, got:
"Îran, an jî herî kêm rejîma Îranê, ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê xwestiye ku di beramberî gavên li ser bernameya nukleerî de, cezayên aborî bêne rakirin. Lê divê ez bi temamî eşkere bibêjim: ku cezayekî aborî yê li dijî Îranê jî were rakirin, heya ku tengava bi qasî Hormizê girtî be, qet nayê gotûbêjkirin."
