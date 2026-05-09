Pêşniyara nedîtî ya endamekî Rêberatiya Yekîtiya Niştimanî; Serokatiya dewleta pêşeroj ne ji Partiya Demokrat be ne jî ji Yekîtiya Niştimanî

9 May 2026 - 19:06
News ID: 1811999
Source: Kurd Press
Karûbarên Iraq û Herêma Kurdistanê – Arîz Ebdullah, endamê Meclisa Rêberiya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, bi pêşkêşkirina sê çareyan ji bo derbaskirina krîza siyasî, pêşniyar kir ku ji bo şikandina bendera heyî, serokatiya kabîneya dehem ji kesekî derveyî her du partiyên hakim re bê spartin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Rapora KurdPress, Arîz Ebdullah, endamê Rêberiya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, sê pêşniyar ji bo derketina ji bendera siyasî ya Herêma Kurdistanê pêşkêş kir û got: Li gor rewşa heyî, an divê serokatiya dewleta pêşerojê ne di destê Yekîtiya Niştimanî û Partiya Demokrat de be, an jî divê hikûmeteke berfireh bi beşdariya hemû aliyan were avakirin, an jî Partiya Demokrat, Yekîtiya Niştimanî û Tevgera Nifşa Nû hikûmeta nû ava bikin.

Wî hişyarî da: Wekî din û heke rewş bi vî rengî berdewam bike, dê rewşa Herêma

Kurdistanê gelekî xirabtir bibe.

