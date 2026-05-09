Pêşniyara nedîtî ya endamekî Rêberatiya Yekîtiya Niştimanî; Serokatiya dewleta pêşeroj ne ji Partiya Demokrat be ne jî ji Yekîtiya Niştimanî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora KurdPress, Arîz Ebdullah, endamê Rêberiya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, sê pêşniyar ji bo derketina ji bendera siyasî ya Herêma Kurdistanê pêşkêş kir û got: Li gor rewşa heyî, an divê serokatiya dewleta pêşerojê ne di destê Yekîtiya Niştimanî û Partiya Demokrat de be, an jî divê hikûmeteke berfireh bi beşdariya hemû aliyan were avakirin, an jî Partiya Demokrat, Yekîtiya Niştimanî û Tevgera Nifşa Nû hikûmeta nû ava bikin.
Wî hişyarî da: Wekî din û heke rewş bi vî rengî berdewam bike, dê rewşa Herêma
Kurdistanê gelekî xirabtir bibe.
....................
Dawiya Peyam/
Your Comment