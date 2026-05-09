Erebî tenê zimanê fermî yê Sûriyeyê ye; hînkirina kurdî wekî zimanê neteweyî li hin herêman destûr e.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gor rapora KurdPress, "Ehmed Hilalî", nûnerê tîma serokkomariya Sûriyeyê, bi tekezkirina ku erebî tenê zimanê fermî yê vî welatî ye, ragihand ku zimanê kurdî di çarçoveya qanûnê de wekî zimanekî neteweyî tê nasîn û mimkuniya hînkirina wî bi awayekî bijartî li herêmên kurdnişîn heye; di heman demê de ev daxuyanî li dûv tansiyonên dawî y li Hesekê li ser jêbirina zimanê kurdî ji tabloyên fermî hatiye pêşkêşkirin.
"Ehmed Hilalî", nûnerê tîma serokkomariya Sûriyeyê, di hevpeyivînekê de bi kanala Rûdawê re tekez kir ku li gor qanûna bingehîn a heyî, erebî wekî zimanê fermî yê dewletê hatiye diyarkirin û zimanên din wê pileya wan nîne.
Wî di heman demê de li hin bendên qanûnî nîşan da û got: "Li gor fermara jimare 13, zimanê kurdî wekî zimanekî neteweyî tê nasîn û destûr hatiye dayîn ku li herêmên ku piraniya gelheyê kurd in, di dibistanên dewletî û taybet de wekî derseke bijartî yan çalakiyên çandî were hînkirin."
Ev berpirsê Sûriyeyî herwiha diyar kir ku zimanê erebî stûna sereke ya pergala dadî û îdarî ya welêt e û bikaranîna zimanên din li saziyên fermî tê sînordarkirin. Li gor wî, ev mijar beşek ji serweriya dewletê tê hesibandin û tenê bi rêya guhertinên qanûnî û qanûna bingehîn a parlemana Sûriyeyê dikare were guhertin.
Daxuyaniyên Hilalî di demekê de tên pêşkêşkirin ku duh li bajarê Hesekê li bakur û rojhilatê Sûriyeyê, li ser jêbirina zimanê kurdî ji tabloyên fermî yên avahiya dadgeha vî bajarî tansiyon çêbûn.
Piştî ku tabloya duzimanî ya kurdî-erebî bi tabloyeke bi zimanê erebî û îngilîzî hate guhertin, gelê herêmî bi vî tevgirî raber bûn û tabloya nû daxistin.
Li dûv vê bûyerê, walîyê Hesekê ragihand ku tansiyonên li vê herêmê bi dawî bûne û ji niha û pê ve li herêmên kurdnişîn, zimanê kurdî jî dê li ser tabloyên fermî yên sazî û cihan were bikaranîn.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment