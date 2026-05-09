Îmamê Nimêja Înê ya Mehabadê: Kontrolkirina bi aqilane ya Tengava Hormuzê yek ji rûmetên hêzên çekdar e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî Ajansa Radyo û Televîzyona Mahabadê, îmamê nimêja Înê yê Mahabadê di xutbeyên xwe yên nimêja Înê de, û rola dîrokî ya hêzên çekdar di parastina welêt de nirxand got: Tengava Hormuzê yek ji hebûnên stratejîk ên Îranê ye, ku rola wê ya astengkirinê li dijî êrîşên dijminane yên dijminan piştî Şerê Sêyemîn ê Ferzkirî baş hate nîşandan, û kontrola jîr a vê tengavê wekî leverek bi bandor yek ji rûmetên hêzên çekdar ên Îranê ye.
Mamosta Ebdulselam Îmamî bi rêzgirtina bîranîna hemî generalên navdar ên Kurd ên ku di seranserê dîrokê de li kêleka doza welat sekinîne berdewam kir, û mêrxasî û qurbaniyên gelê Kurd di parastina yekparçeyiya axa welêt de pesnê xwe da.
Her wiha Hefteya Heyva Sor pîroz kir û spasiya hemî rizgarkerên vê civakê kir ku di demên krîzê de, nemaze di dema Şerê Sêyemîn ê Ferzkirî de, di rêza pêşîn de bûn, û ji rayedarên hikûmetê xwest ku ji bo nexweşên taybet derman peyda bikin.
Di beşek din a xutbeyên nimêjê de, Îmamê Înê yê Mehabadê rola mamosteyan di pêşveçûna çandî û civakî ya welêt de şîrove kir û spasiya mamoste û perwerdekaran kir ji bo hewldanên wan ên berdewam di perwerdekirina nifşê pêşerojê de.
Berî xutbeyên nimêjê, Kerîm Soleymanî, Rêveberê Perwerdehiyê yê Mehabadê, Hefteya Mamosteyan li hemû pêşeng û çalakvanên di warê perwerdeyê de pîroz kir û got: Perwerdehiya neçûn dibistanê dê heta 8ê Hezîrana îsal berdewam bike, û piştî wê, mekanîzmaya dawîn a lidarxistina azmûnan di astên perwerdehiyê yên cûda de dê were destnîşankirin û ragihandin.
