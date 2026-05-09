Rewşa mirovî ya xirab a li keştiyên di tengava Hormuzê de asê mane

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rojnameya Wall Street Journal di raporekê de nivîsiye:
"Şemîm Sabir" rêberê loriyê yê tiştekî neftê yê çînî, dema bi hêza deryayî ya Îranê re têkilî daye da ku rêyek ji vê pevçûnê derbas bibe, bersiv wergirtiye ku "rewşa herêmê gelekî xeternak e û herêm sor e."
Pêşkêşiya xurekê ya wî û ekîba wî nêzîkî dawiyê ye, di heman demê de keştiyên Amerîkayê hewl didin ku 2 keştiyên bi ala Dewletên Yekbûyî ji nav agirê mûşekên Îranê derbas bikin, û kanala acîl a têkiliya deryayî tijî daxwazên deryavanan e ku li ser deryayê bêarmanc maye.
Kendava Farsê bûye zindaneke herikbar ji bo karkerên ku mûçeyên wan nizm e. Rewşa wan encama destdirêjiya Amerîkayê li dijî Îranê ye. Ev deryavan bi piranî ji welatên wek Sûrî, Fîlîpîn û Endonezyayê ne, ku bi xurekên bingehîn ên nêzîkê dawiyê re di nav guhertina agir de asê mane. Bi kêmî ve 10 deryavan ji destpêka vê krîzê ve jiyana xwe ji dest dane.
Pispor pêşbînî dikin ku di hefteyên pêş de hejmara ekîbên ku ji aliyê xwediyên îflasbûyî ve hatine berdan zêde bibe û xirabbûna rewşa bijîjkî li ser keştiyên ku bi kêmbûna derman û nexweşiyan re rû bi rû mane, zêdetir bibe.
Yek deryavanekî Hindî ji Wall Street Journal re ragihandiye ku keştiya wan xurek û ava şirîn qediyaye û 2 ji karmendên wê di rewşeke krîtîk de ne. Yek deryavanekî Rûs jî dibêje ku tenê birinc û av heye û dermanê tansiyona xwe qedandiye."
Îran, Şerê Îran û Amerîkayê, Rêberê Şehîd ê Îranê, Encamên şerê li dijî Îranê, Wall Street Journal
