Notên Welatê Wehyê (4); Beqî', ev "Herama bê dîwar û Ke'be ya bê perde ya Medîneyê"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hec, rêwîtiyek e ku mirov tê de ji xwe dûr dikeve û nêzî rastiyekî mezin dibe; sefarek ku her carê, heta ji bo ziyaretvanên xwedî ezmûn, wateyekî nû û hestekî cuda bi xwe re tîne. Di vê navberê de, vegotina Heccê hingê kûrtir dibe ku bi ezmûnên kesane û şertên taybet yên serdemê re li hev dikeve.
"Muhemmed Mehdî Şerîetmedar" di rêze nivîsên xwe de bi nêrînek samîmî û ramanwerî ji hebûna xwe ya dîsa li Welatê Wehyê dinivîse; hebûneke ku ev carê, bi hev re bi windakirineke kesane û guherînên pir germ ên herêmê re, reng û bîhneke din girtiye. Beşa sêyemîn a van nivîsan bi vê awayî ye:
Yadê(Bîranîna we bi) xêrê be, salên ne pir dûr ku dengê Duaya Kumeyl li navbera her du Mizgeftên Medîneyê (Beyne'l-Heremeyn), bi rêkûpêkiyekî bêhempa û hebûna zêdetirî sî hezar ziyaretvanên Îranî û hê pirtir û misilmanên ji welatên din, bi rûmeteke herheyî vedengî. Gelek caran ez bi bûna di vê merasîma ronahî de hatim xwedîkirin û duh şevê, tevî ku ez dîsa ji bo beşdarbûna Duaya Kumeyl a Medîneyê hatim xwedîkirin, li otêlekê li tenişta Mizgeft û Mezqeda Rûmetdar a Pêxemberî (s.x.a) û gorên nenav ên Fatima Zehra (silamê Xwedê li ser be) û Îmamên Beqî'ê (silamê Xwedê li wan be), lê dîsa jî dil min li hewayê Duaya Kumeyl ya wan şevan bû. Gava behsa ayîna Duaya Kumeyl dikim, dil min min gazî kir ku ez qelemê ne bi mirkebê gotinan, lê bi sora giyan de bişom û ji şerbeta Kumeyl û rojavaya Beqî'ê vexwim.
Hest pêşî ji wateyê dikeve û niha gotin, pêwîste ku cilêdelal li xwe bikin da ku hêjayî vê şeva bêdestpêk a "Medîneya Pêxember" bin. Pêwîste pexşanekî bestekirî, tevliheva helbestê! û helbestekî di pexşanê de heliyayî; bi ravekarên wekî teşbîh, jêgirtin, dijwate, mecaz û dubendiyê, belkî bi vî awayî mafê vê şevê û vê duayê were edakirin. Duh şevê, di dilê şeva Medîneyê de, di hembêza bêdengiya vebêjdar a Beqî'ê de, di bin siya kesk a Tûba û şama xurbetê ya Elî de, Medîne bû û şev û bêdengî û bisîra Elî di guhê Kumeyl û dilên evîndar de. Duh şevê, şeva hilkişîna giyan bû û daketina bereketan. Şev, ne şeva tarîtiyê, lê amana derketina ronahiyê bû. Û ziyaretvanên ji welatekî dûr, di bin siya gumbeta kesk a Mizgefta Pêxember (s.x.a) û ezmanê tarî lê ronahîdar ê Beqî'ê de, ku "Tûba ji bo wan e û encama wan a rind e", li ser eniya her stûn û kevirekî wê nivîsandî bû, bicih bûbûn da ku bi Kumeyl re, hevalê Elî (s.x), bibin dengê yekgirtî.
Ji aliyekî ve gumbeta kesk a Mizgeftê ku wekî kevgira zengilê pêxembertiyê ye li ser desta dîrokê, û ji aliyê din ve Beqî' ev "Herama bê dîwar", û "Ke'be ya bê perde" û "Erefata veşartî". Beqî'ê Gurqed, ne Gurqedê strî, lê baxçeyê xurbetê ye. Li vir "Ziyaretgeha veşartî" û "Merqeda hicrankirî" ye, lê ji bo dilên evîndaran nas e. Cihekî ye ku ax, cilê razanên di bin axê de ye û belkî jî "veşartina emanetê", di hundirê wê de razaye, Xatûna bêziyaretgeh ku rastiya veşartî di sînga Medîneyê de ye. Beqî' "cihê mayî" yê Ehlê Beyt (s.x) e ku "Ya ku mayî ya Xwedê ji bo we çêtir e". Di vê rewş û hewayê de, me Kumeyl vekir, "Duaya destên hewcedar" û "qêrîna dilên bi jan û sor"! Kumeyl, ev hevalê bisîra şevî ya Elî (s.x) li kaniyê, bi awayekî xerîb lê bi rûmet, ku niha duaya wê benê rizgariya me ye, çimkî em hemû li ber mezinahiya Xwedayî "Kumeyl" in û "Kamil" nîn in, em perçeyekî ji Kamil in û meyla kamilbûnê ber bi dost ve heye.
" "اللّهُمَّ إنّی أسأَلُکَ بِرَحمَتِکَ الواسِعَة" Allahumme innî es'eluke bi rahmetike'l-wasi'a" heman rehmeta Xwedayî ya ku di Zatên Medîne û Beqî'ê de ronî bûye, ku di sinora axê de, bê sinor e. Duaya Kumeyl, tevhîda safî ye û şerê heq û pûç e, wekî ku Elî (s.x) dest li ser milê giyanê me datîne da ku bi dengê xwe yê melakûtî, peyv bi peyv duayê bi me hîn bike, nexşên bi xuya dij ên mirovê kamil, di nimûneyên cuda yên jiyanê de. "En tudennînî min qurbik" wisa li kêleka "En tub'ide min avaytehu" bi cih dike, tu dibêjî ku dijgiyana evîndar e, di navbera balê rehmetê û defkeriya xeletiyê de. "Îlahe men liye ğeyruk" pirsyarî, dubendî an înkar û pejirandin e: înkara her penagehekî ji pê ve, û pejirandina wî wekî tenê sitare. Duh şevê me Duaya Kumeyl dixwend, lê xuya dikir ku bêhna Elî (s.x) bû ku dihat.
Elî (s.x.) deriyê Bajarê Zanyariyê yê Pêxemberê Mezin (s.x.) lê "Deriyê Hewceyan" ê me ye. Duh şevê û di nav qada Îrana Îslamî û serkêşiya gerdûnî de, her gotina Duaya Kumeyl bi şûrê Zulfiqarê marifetê li ser lewha giyanê me hat xemilandin. Me qurbana hewayê nefsê di Mina Beqî'ê de serjê kir da ku em ji bo şerê bi Şeytan re amade bibin. Wekî ku bisîra me, dengvedana "Dengê Dadmendiya Mirovahî" yê Elî (s.x.) li Mizgefta Kûfeyê bû, ku li Mizgefta Pêxember (s.x.a), ji zimanê ziyaretvanan ra dibû û li cihên veşartî, ji lançarên şervanan. Duh şevê em ne me bûn, kevira zengilê pêxembertiyê û fatihê evînê û xatemê risaletê bû ku ji bo neteweya îslamî û Îrana berxwedanê dua dikir.
اَللّهُمَّ اِنَّک قُلْتَ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جآؤُک فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحیماً Allahumme inneke kulte we lew ennehum iz zalemû enfusehum cauk festeğferûllahe westefğere lehumûrresûl lewecedûllahe tewwaben rahîma. Taybetî ji tewbekirinê re nîne. Dilê me wisa bi rehmeta Xwedayî û Pêxemberê Rehmetê ve girêdayî ye ku em serfiraziyê di desta girtî yê Îmamê Şehîd û biryardariya pola û biryardariya rastîn a Îmamê serdemê piştî wî de eşkere dibînin. Dawiya risaleta Pêxemberê Mezin (s.xa), destpêka bêdawî ya welayetê ye heta roja qiyametê, û kevira welayetê, Rastgira Pak, Xanimê Jinên Cîhanê û "Şeva Qedr" a veşartî ya Medîneyê ye, Xatûna ku ne ew ji agir hatiye jêkirin, lê destpêk û kamilbûna gerdûnê, bi xwe ji agir jêbûyî ye, lê belê pêrew û evîndarên wê ji agir dûr xistine, Xatûna "Beytu'l-Ehzanan" ku hêsirên çavê wê, Kewserê herikand. Medîna bê wê, bihuşta bê Tûbayê ye, û Beqî', bê nîşanek ji wê, Tûra Sînayê bê Mûsa ye.
Îmamên Beqî'ê (s.x) jî gencîneyên veşartî di axa pak de ne û Beqî' bi xwe sindoqa razan û xezîneya ronahiyan, 'erşekî biçûk û ferşekî mezin e. Çar Îmam, çar qîbleyên giyan û çar ruknên baweriyê ne ku di vê axa pak de razane: Reyhana Pêxemberê Xwedê û kerîmê Ehlê Beyt ku aştiya wî ya tal, pêşenga rabûna şehîdbûnê bû û bi xwe jehrî bêadilî bû û stemkarê bêdawî; Seccad ku mîratgirê Kerbelayê û "Xemilandina Îbadetkeran" e, ku bejna duayê di nameya xwe de herheyî kir; Baqirê Zanyariyan an jî "Derîçêkerê Zanyariyan" ku "çêrandina" nezanîyê bi "spêdê" aqil veguherand; û Sadiqê Malbata Mihemed (s.x.a) ku mezheb û marifeta Ceferî damezrand.
Beqî', qelpika vê durê Hesen û Sadiq e û li kêleka Beqî'ê dua bûn, dengvedana dîrokî ya dengê Elî di guhê vê qelpika pîroz de ye. Duaya Kumeyl a duh şevê, li ber deriyê Heccê, gazîkirina şevî û mîqata evînê bû. "Qenê Îbrahîm" ê dil, heman Beqî' e û "Tewafa Ke'be" ya wê, sembola tevger û jîndariya evîndaran e ber bi Heq ve, û rawestana li Beqî'ê, bêdengiyekî li hewşa rastiyê ye û "Se'ya" wê yê "Se'fa û Merwe" jî, di têkoşîna navbera Mizgefta Pêxember (s.x.a) û Beqî'ê de, ronîbûna hesta misilmanê Ehlê Welayetê û paqijiya evîn û camêrîya belayê ye. Duaya Kumeyl hertim bîhna bêhna Elî (s.x) jê tê. Duaya Kumeyl a duh şevê ya Medîneyê, bîhna bîranînên Seyda Elî jî pê re bû. Medîne jî destpêka tewafê û se'yê û rawestana li 'Şe'aîr' û 'Erefata marifetê' û berîetê ji şeytan e, ji şeytanê nefsê heta şeytanê mezin ê ku binpêkirin û stemkarî û tawanbariya xwe ya herî zêde îro pêşkêş dike, û em hemû lavakerên hemû ferdên neteweya Îrana Îslamî ya îroyîn in ku bersivdana Xwedê ne, ji meydanê heta kolanê.
Beqî'! dijwateya mezinahî û stemkarî! Bê gumbet, bê dergeh û bê hêz û taqet e, lê bê wî, Medîne bajarekî bê baran e. Û çi jan e, nihêrîna axa pak a ku laşê perçeyên laşê Pêxember di hundirê xwe de veşartî ye. Duh şevê, di şeva qedrê ya hevgirtinê de ku Duaya Kumeyl bi Mizgeft û Beqî'ê ve girêdayî bû, dilên me di sîngê xwe de Ke'be bûn, û hêsirên me li ser rûyê xwe de Zemzem. Wekî ku bisîra Elî û Kumeyl ji mizgeftên Mizgefta Pêxember û dîwarên Beqî'ê radibû û digihîşt 'erşê.
Duh şevê xatirxwestina me jî bi Medîneyê re bû. Lê ev xatirxwestin nîn e, ev "hezkirin û evîndariya herheyî ye, evîndariya xizmtiyê ku destûrê risaletê ye". Duh şevê, di dilê wê xelwetê melakûtî de, Ke'be û Beqî', pêxembertî û îmamet, Hec û welayet, Elî û Zehra, Hesen û Seccad û Baqir û Sadiq, hemû li xaleke kom bûn; xalek di kûrahiya giyanê me de, cihê ku awaza melakûtî ya «وَاجْعَلْ لِسانی بِذِکْرِکَ لَهِجاً» «We'cxel lîsanî bi zikrike lehice» deng vedayê. Û me, bi nû ve fêm kir ku "Beqî'", tenê wêraniyek ji axê nîn e; ew herama herheyî ya evînê ye û Duaya Kumeyl jî nameya ziyaretê ya herheyî ya vê herama herheyî ye.،
Esselamu eleyka ya Medîneten Nûr, السلام علیکِ یا مدینةَ النّور،
Esselamu eleyka ya Beqîe'l-Gurqed, yê mehcûr el-qubûr, السلام علیکَ یا بقیعَ الغرقد مهجورالقبور،
Esselamu eleyka ya Resûl es-Saqeleyn, السلام علیک یا رَسولَ الثَّقَلَین،
Esselamu eleyka ya Ebēl-Heseneyn, السلام علیکَ یا أبا الحَسَنین،
Esselamu eleyka ya Seyyide en-Nisa, السلام علیکِ یا سَیِّدَةَ النِّساء،
Esselamu eleyka ya Eimmetye'l-Huda, السلام علیکم یا ائمّةَ الهُدیٰ
Û silav li ser rojan be, bila ew roj bên bîranîn.
