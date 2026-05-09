Rapora herî dawî ya Civata El-Wefaq a Bahreynê li ser çewsandina Şiayan; Girtina zêdeyî 300 behreyniyan + Navên 41 alimên dînî

Li gor rapoya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – Ji destpêka şerê Remezanê heta niha, rejîma Al Xelîfe çalakiyên xwe yên stemkar li dijî gel û şiayên Behreynê ên çendcarî zêde kiriye. Girtinên bê sedem û şkencekirina girtiyan û şehîdbûna dilşewat a yek ji ciwanên Behreynî tenê pelgek ji tawanên rejîma Al Xelîfe di van rojan de bûye.
Lê ji şeva çûyî heta niha, li gor rapora çavkaniyên agahdar, dehên alimên Behreynî hatin girtin û heta niha ji çarenûsa van aliman tu nûçe tune.
Li gor rapora Civata El-Wefaq a Behreynê, hêzên ewlehiyê yên vî welatî, di berdewamiya pêla giran a girtina şiayan de, ji nîvê şeva çûyî heta niha (3'ê Gulanê 2026) bi êrişa li malan, dehên ji ruhanîyên navdar ên vî welatî girtine.
Heta vê kêlîkê hejmara alimên şiayê yên hatine girtin gihîştiye 41 kesî û ji cih û awayê girtina wan agahî tune. Di heman demê de, Wezareta Navxweyî ya Behreynê ragihand ku 41 kes bi tawana têkiliya bi Pasdaranên Şoreşa Îslamî ya Îranê re girtine.
Pêdivî ye ku bê gotin; girtina alimên Behreynê ji du hefteyan berê ve bi girtina Ayetullah Seyîd Mecîd El-Miş'al, serokê Meclisa Alimên Behreynê, dest pê kir. Ev girtin li dûv şerê êrîşkar ê Amerîka-Cihûstanê li dijî Îranê û şehîdbûna Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, Hazretê Ayetullah Seyîd Elî Xameneî, dest pê kirin. Behreyn welatiyên xwe, bi taybetî şiayan, ji ber şermezarkirina van êrîşan û nîşandina hevxemî û hevgirtinê bi Îranê re, digire û wan bi sîxurî û xiyaneta welatê xwe yê Behreynê tawanbar dike.
Li gor vê raporê, heta niha zêdeyî 300 behreynî di van tedbîrên ewlehiyê yên bêkêmasî de hatine girtin, ku yek ji wan bi navê Mihemed El-Mûsawî di bin şkenceya lêpirsînê de şehîd bûye, û çarenûsa gelek ji wan heta niha ne diyar e û çend kes jî bi cezayê hepsê dirêj hatine mehkûmkirin.
Navên alimên hatine girtin heta vê kêlîkê:
۱. Ayetullah Şêx Mihemed Sinqûr
۲. Ayetullah Şêx Elî Sededî
۳. Ayetullah Şêx Mehmûd El-Âlî
۴. Şêx Elî Rehme
۵. Şêx Mihemed Cewad El-Şehabî
۶. Şêx Baqir El-Hewac
۷. Şêx Elî El-Mutexawî
۸. Şêx Yasim El-Mûmin
۹. Şêx Elî Hemîdan
۱۰. Şêx Mehmûd Aşûr Es-Sededî
۱۱. Şêx Ridî El-Qefas
۱۲. Şêx Hamid Aşûr
۱۳. Şêx Sadiq El-Âfiye
۱۴. Şêx Fazil Ez-Zakî
۱۵. Şêx Hanî El-Bina
۱۶. Şêx Munîr El-Ma'tûq
۱۷. Şêx Yasim El-Xeyyat
۱۸. Şêx Cemîl El-Âlî
۱۹. Şêx Mihemed El-Xirsî
۲۰. Şêx Xazî Es-Semak
۲۱. Şêx Îsa El-Mûmin
۲۲. Şêx Eyûb El-Behrânî
۲۴. Şêx Raid El-Setrî
۲۵. Seyîd Mihemed Hadî El-Xerîfî
۲۶. Şêx Elî Nacî
۲۷. Şêx Elî Hesen Es-Sebeyî
۲۸. Seyîd Sadiq El-Malikî
۲۹. Şêx Huseyn El-Mehrous
۳۰. Seyîd Hanî El-Mi'lem
۳۱. Şêx Elî Selîm
۳۲. Seyîd Ehmed El-Xerîfî
۳۳. Şêx Elî Sind
۳۴. Seyîd Huseyn El-Keranî
۳۵. Seyîd Talib Mihemed
۳۶. Şêx Mehmûd Es-Sededî
۳۷. Şêx Sadiq Ed-Derazî
۳۸. Şêx Ebdulhuseyn El-'Ukrî
۳۹. Şêx Fuad Mubarek
۴۰. Seyîd Mûsa El-Wedaî
۴۱. Seyîd Hemîd Sinqûr
............
Dawiya peyamê
Etîket:
Behreyn, El-Wefaq a Behreynê, Alimê Behreynê, Rejîma Al Xelîfe
Your Comment