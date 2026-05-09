Namzetê hilbijartinên serokkomariya Fransayê: Îsraîl xeternaktirîn lîstikvanê herêmê ye

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – "Jean-Luc Mélenchon", rêberê partiya "Fransaya Neteslim", di hevpeyivînekê de ya bibandor a bi kanala fransî "LCI" re, Îsraîl wekî xeternaktirîn welatê herêmê wesf kir û hikûmeta Binyamîn Netanyahu bi tawana kirina komkujiyê li Xezzeyê tawanbar kir.
Li gor rapora kanala El Cezîre, Mélenchon got ku Îsraîl îro aliyê ku bi êrişa li cîranên xwe û belavkirina pevçûnan, herêmê ber bi bêîstîkrariyeke mezintir diavêje. Wî, hikûmeta Netanyahu wekî komeke faşîst û dînan bi nav kir ku ne tenê Xezzeyê wêran kiriye, lê bi berfirehkirina dagirkeriyê li Beriya Rojava û Cirwanê, qanûnên navneteweyî binpê kiriye.
Rêberê partiya "Fransaya Neteslim" tekez kir ku van siyasetan zerar daye rûmet û wêneya Îsraîlê û bûye sedema zêdebûna nefret û tansiyonê li cîhanê.
Wî herwiha bi îşareta domandina avakirina bajarokanên Îsraîlê û desteserkirina erdan li Beriya Rojava, got ku Fransa divê tenê li ser bingeha qanûnên navneteweyî û ne li ser bingeha siyaseta hêzê, helwest bigire.
Daxwaza rawestandina peymana Ewropa-Îsraîlê
Mélenchon di berdewamiyê de xwest ku peymana bazirganî ya di navbera Yekîtiya Ewropayê û Îsraîlê bê rawestandin û ragihand ku heke bigihîje desthilatdariyê, Fransa dê eniyeke Ewropî ya pêkhatî ji welatên wek Spanyayê ava bike ji bo kirina zexta aborî li ser Îsraîlê da ku şer bê rawestandin.
Wî li beşeke din ê axaftina xwe, destwerdana Amerîka û Fransayê di tansiyonên bi Îranê re jî bi tundî rexne kir û got Îsraîl û Amerîka bêyî destûra navneteweyî êrîşa Îranê kirine.
Mélenchon zêde kir: "Em li gor ku em li ser hikûmeta Îranê çi dinêrin, berjewendiyên Fransayê di rêzgirtina qanûnên navneteweyî de ne û ne di serdestkirina qanûna zorê de, ji ber ku em ne xwediyê hêztirîn welatê leşkerî yê cîhanê ne."
Nerazîbûna li hember hebûna leşkerî ya Fransayê li herêmê
Rêberê çepgir ê Fransayê herwiha şandina keştiya hewayî ya "Charles de Gaulle" bo herêmê wekî tevgereke pêşandayî ji bo Emmanuel Macron bi nav kir û hişyarî da ku Fransa divê hêzên xwe têkeve nav şerên ku bi berjewendiyên neteweyî yên vî welatî ve girêdayî nebin.
Wî li ser Libnanê jî got ku serweriya wî welatî divê bê rêzgirtin û artêşa Libnanê divê ji bo kontrolkirina sinorên xwe were xurtkirin.
Mélenchon tekez kir ku her êrîşek li ser hêzên fransî yên ku di çarçoveya hêzên UNIFILê de ne, dê bi bersiveke birûskwere rû bi rû bimîne û xwest ku hêzên aşiyê werin veguhertin hêzeke rastîn ji bo pêşîlêgirtina pevçûnan.
Soyada derketina ji NATOyê û serxwebûna ji Waşingtonê
Mélenchon li beşeke din ê hevpeyivînê, bernameyên siyaseta derve yên xwe di rewşa serkeftina xwe di hilbijartinên serokkomariya 2027 ya Fransayê de rave kir.
Wî soz da ku Fransa ji fermandariya yekbûyî ya NATOyê derxe da ku girêdayîbûna leşkerî û teknîkî ya vî welatî bi Amerîkayê re bi dawî bibe.
Rêberê partiya "Fransaya Neteslim" herwiha ji avakirina eniyeke cîhanî bi beşdariya welatên başûr ên wek Brezîl, Kolombiya û Meksîkê axivî; eniyeke ku armanca wê şerê bi rengkoriya dîplomatîk a rojava li hemberî Filistînê ye.
Mélenchon herwiha li ser siyaseta "Çîna Yek" tekez kir û got ku Taywan beşek ji Çînê ye û Fransa divê têkeve nav tu şerekî leşkerî bi Pekînê re ji ber xwestekên Waşingtonê.
Wî di dawiyê de destnîşan kir ku Fransa divê ji nû ve bibe welatekî serbixwe û navbeynkar li qada cîhanî û siyasetên ducar ên Emmanuel Macron, cih û nufûza Parîsê li Afrîqa û Rojhilata Navîn qels kiriye.
Mélenchon yê 74 salî, hefteya borî namzediya xwe ji bo hilbijartinên serokkomariya 2027 ya Fransayê ragihand û got ku ew dixwaze rasta tundraw bistîne. Wî berê jî di hilbijartinên serokkomariya salên 2012 û 2017 de namzed bû, lê nekarî bi ser bikeve.
..............................
Dawiya peyamê
Etîket:
Fransa, Hilbijartinên Serokkomariya Fransayê, Îsraîl, Ewropa, Têkiliyên Ewropa-Îsraîlê
Your Comment