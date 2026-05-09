(xweperest e)Kesê ku li dergehê Xwedê Du'a neke, mutekebir e.

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) –ABNA– Hucetul Îslam Murteza Haîrî di merasima duaya Nudbe ya sibehê Îniyê 18'ê Avrêlê (8'ê Nîsanê) li Şebistana Îmam Xumeynî (reh) ya Hemrêya Pîroz ya Banûya Kerametê, bi îstinada ayeta pîroz « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ » (Min bang bikin, ezê bersiva we bidim; bi rastî ewên ku ji perizîna min ya xwe bilind dibînin, dê bi riswayî têkevin dojehê), gotin: Xwedayê bilind di vê ayetê de, dua û xwestinê wekî perizînekê nas dike. Kê ji xwestinê ji Xwedê berde, Xwedê wî ji ehlê istikbarê dihesibîne.
Haîrî bi îşareta ayeta 56'yemîn ya sûreya pîroz a E'rafê, destnîşan kir: Duaya ne tenê taybetê rojên dijwar û tengasiyê ye. Mirov divê di rehetî û aramiyê de jî bala xwe bide Xwedê.
Axaftvanê Hemrêya Pîroz bi îşaretekê ji hedîsa Emîrê Mûminan Îmam Elî(s.x), diyar kir: Wî got: Dua zimrûxa bawermend e. Kê di rehetî û aramiyê de dua neke û xwe ji duayê bêhewce bihesibîne, bi rastî zimrûxa xwe berdaye û dê bikeve bela û zehmetiyan.
Wî bi îşaretekê ji hedîsa Pêxemberê Ekrem (s.x.a), zêde kir: Pêxember (s.x.a) keram kirin: Ma hûn dixwazin ez we bi çekekê rêberî bikim ku hûn li hember dijminan serbilind û bi serkevî bibin? Ew çek dua ye. Dua dibe sedema zêdekirina rojî û defkirina belayê.
Haîrî bi îşaretekê ji hedîsa Îmam Sadiq (s.x), destnîşan kir: Wî got: Roj li ser rojeke çêtir ji roja Îniyê derneketiye. Şeva Îniyê ji şeva Cejna Qurban û Cejna Fîtrê bilindtir e. Pêxember (s.x.wa) got: Xwedê her şeva Îniyê ji piştî nimêja Mexribê heta sibehê deng dike: Ma bendekî tobedar heye? Ma nexweşek heye? Ma tengahîyek heye?
Axaftvanê Hemrêya Pîroz di dawiyê de bi îşaretekê ji hedîse Qudsî, diyar kir: Xwedê gotiye: Xaniyên min li ser erdê, mizgeft in. Xwezî bi bendeyê ku bi pakî û paqijiyê tê xaniyê min. Di van rojên bela û dijwariyê de, dest ji duayê bernedin û dilekî bi tevazu û çavekî girî, li ber rûyê Îmam Zeman (e.c.f) daxwaz û lêga bikîn."
..........................
Dawiya peyamê
Etîket:
Herêma Pîroz ya Hezreta Fatimeya Hemû (s.x), Duaya Nede, Dua û Munacat
Axaftvanê mahfela duaya Nede ye ya li Hemrêya Pîroz ya Banûya Kerametê, bi vê daxuyaniyê ku kî dev ji xwestinê ji Xwedê berde, Xwedê wî ji ehlê istikbarê dihesibîne, got: "Emîrê Mûminan("Fermandarê Bawermendan,) ( silav li ser wî be) gotiye ku: Dua zimrûxa bawermend e. Kê di rehetî û aramiyê de dua neke û xwe ji duayê bêhewce bihesibîne, bi rastî mertalê xwe berdaye û dê bikeve bela û zehmetiyan."
Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) –ABNA– Hucetul Îslam Murteza Haîrî di merasima duaya Nudbe ya sibehê Îniyê 18'ê Avrêlê (8'ê Nîsanê) li Şebistana Îmam Xumeynî (reh) ya Hemrêya Pîroz ya Banûya Kerametê, bi îstinada ayeta pîroz « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ » (Min bang bikin, ezê bersiva we bidim; bi rastî ewên ku ji perizîna min ya xwe bilind dibînin, dê bi riswayî têkevin dojehê), gotin: Xwedayê bilind di vê ayetê de, dua û xwestinê wekî perizînekê nas dike. Kê ji xwestinê ji Xwedê berde, Xwedê wî ji ehlê istikbarê dihesibîne.
Your Comment