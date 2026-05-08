Mamosta Rustemî: Berpirsan ji bo kontrolkirina bazarê çarebînî bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mamosta Faîq Rustemî di xutbeyên nimêja Înî yê Îro li Senendecê de, bi destnîşankirina pirsgirêkên aborî û jiyanê yên civakê, got: "Îro buhan û zêdebûna bihayê malan bûye yek ji girîngtirîn xemên gel û divê berpirsan ji bo kêmkirina zexta aborî ya li ser malbatên, tedbîrên bi bandor pêk bînin."
Wî zêde kir: "Gel di rewşeke dijwar de ye û berdewamiya rêbaza zêdebûna bihan, bûye sedema xemgîniyeke giran a tebeqeyên cuda yên civakê."
Îmamê Înî yê Senendecê bi destnîşankirina kêmbûna nirxa diravê neteweyî, eşkere kir: "Pispor û berpirsên aborî divê bi planeke rast û biryardana pisporane, çareseriyên pratîkî ji bo başkirina rewşa aborî û jiyanî ya gel pêşkêş bikin."
Dijmin li pey sûistîmarkirina pirsgirêkên aborî ye
Mamosta Rustemî di berdewamiya axaftina xwe de bi tekezkirina pêwîstiya parastina yekîtî û hevgirtina navxweyî, got: "Dijmin her tim hewl didin ku bi çêkirina bêxwazî û nakokî di navbera gel û hikûmetê de, ziyanê bidin welêt."
Wî domand: "Divê gel û berpirsan bi hişyarî û yekgirî, destûr nedin ku dijmin ji rewşa heyî sûistîmarî bikin."
Îmamê Înî yê yê Senendecê herwiha pêwîstiya parastina ewlehiyê û serxwebûna welêt pêwîst zanî û got: "Divê hemû tebeqeyên civakê di rewşa hesas a heyî de ji bo parastina aramî û îstîqrarê welêt hewl bidin."
Bêdengiya civatên cîhanî li hemberî cinayetên siyonîstan
Mamosta Rustemî di beşeke din a xutbeyan de, bal kişand ser cinayetên rejîma siyonîst a li dijî gelê Filistînê û zêde kir: "Kiryarên rejîma zarokkuj a siyonîst li Xezeyê û rabicidbûna bi navgîna cîhanî ya Semûdê re, cinayetên eşkere ne li dijî gelê mazlûm ê Filistînê."
Wî bi rexnegirtina ji bêdengiya welatên îslamî û saziyên ku doza mafên mirovan dikin, got: "Mixabin gelek civatên navneteweyî li hemberî van cinayetan reaksiyoneke bi bandor nîşan nedane, ev jî tiştekî xemgîn e."
Îmamê Înî yê Senendecê di berdewamiyê de bi pîrozkirina Heftiya Rêxistinî û Avakirina (Cîhadê), ji xebatên hêzên cîhadî di warên cuda de qedrîzanî kir û got: "Rêxistin û Avakirina Cîhadê di dema Parastina Pîroz de, di jêbirina bêbaweriyê û xizmetguzariyê de li dema Belavbûna Koronayê, xebatên hêja pêk aniye."
Mamosta Rustemî herwiha bi pîrozkirina Roja Cîhanî ya Xaça Sor û Heyva Sor, ji hewildanên alîkarvanên vê saziyê di bûyer û krîzên cuda de qedrîzanî kir û zêde kir: "Hêzên Heyva Sor hertim di dijwartirîn şert û mercan de li kêleka gel bûne."
