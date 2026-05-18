“Netenyahu daxwaza betalkirina dadgeha xwe kir”

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (Silava Xudê liwan bin) –ABNA- Medyayên rejîma siyonîstî ragihandin ku Benyamin Netenyahu, serokwezîrê vê rejîmê, daxwaza betalkirina rûniştina dadgeha xwe kiriye.
Li gorî El Cezîre, çavkaniyên siyonîstî ragihandin ku Benyamin Netenyahu îro jî bi hincetên ewlehî û siyasî daxwaza betalkirina rûniştina dadgeha xwe kiriye.
Li ser bingeha vê raporê, dozgeriya vê rejîmê dijî daxwaza Netenyahu rawestiya û rûniştina dadgehê bo piştî nîvroya îro paşxistiye.
Hefteya borî jî lêpirsîna ji Netenyahu di doza ku bi navê “4000” tê zanîn, ango doza “Bezeq–Walla” ya ku tê de ew bi sûcên girtina bertîlê, sextekarî û xiyaneta di emanetê de tê tawanbar kirin, bi dawî bû. Piştî wê yekê yekser rûniştina lêkolîna doza gendelîya darayî ya “2000” dest pê kir.
Doza 2000 jî derbarê tawanên ku di derbarê guherandina bertîlê de di navbera Netenyahu û xwediyê rojnameya Yediot Aharonot de hatine pêşkêş kirin e.
Rûniştina dadgeha navçeya Qudsa dagirkirî jî careke din bû sedema nîqaşan. Netenyahu di nîvê lêpirsînê de nameyek girtî û mohrkirî wergirt û dû re bi îdiaya “rewşeke acîl a ewlehiyê” daxwaza derketina bilez ji dadgehê kir.
Çavkaniyên nêzîkî Netenyahu ji ravekirina naveroka wê nameyê xwe parastin. Ev yek bû sedema zêdebûna gumanan ku mijarên ewlehiyê wek amûrek ji bo revîna ji bersivdana dadwerî têne bikaranîn.
Tê gotin ku Netenyahu hîn jî hewl dide ku bi hincetên ewlehî û siyasî rêveçûna dadgehê têk bibe û ji bersivdana li ser tawanên giran ên gendelîya darayî bireve.
