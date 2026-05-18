Li başûrê Lubnanê di teqîna minekê ya li kêlekê rê de 9 leşkerên Îsraîlê birîndar bûne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezareta Tendirustiyê ya rejîma siyonîst ragihandiye ku di 24 saetên borî de 9 dozên nû yên birîndarbûnê li eniya bakur hatiye tomar kirin; statîstîka ku hejmara tevaya birîndaran ji destpêka şerê li dijî Îranê di 28ê Sibata 2026an heta roja Duşemê 18ê Gulanê (Mayo) aniye 8 hezar û 752 kesan.
Li gorî rapora televizyona El-Meyadîn, ev wezaret di nûvekirina dawî ya statîstîkên xwe de ragihandiye ku hejmara birîndarên ku piştî agirbesta bi Îranê re di 8ê Avrêlê de hatine veguhestin nexweşxaneyên rejîma siyonîst, gihiştiye 851 kesan.
Her wiha li gorî vê raporê, hejmara birîndarên ku li nexweşxaneyên rejîma siyonîst ji eniya bakur piştî agirbesta bi Libnanê re di 17ê Avrêlê de hatine tomar kirin, jî zêde bûye û gihiştiye 433 kesan.
Ev statîstîk di demeke weşandî de tê ku Berxwedana Îslamî ya Libnanê hê jî di bersiva binpêkirina agirbestê û êrişên rejîma siyonîst li herêmên cuda yên Libnanê, nemaze li deverên başûrê welêt, didomîne.
Medyayên îbranî jî di rojên dawî de ji zêdebûna tevliheviya operasyonên berxwedanê ragihandine. Kanala 13’emîn a TVyê ya rejîma siyonîst ragihandiye ku di yek ji operasyonên dawî de, hêzên Hizbullah’ê bi danîna bombeyeke rexê rê û nasîna rêça tevgera hêzên leşkerî, operasyoneke kemînê pêk anîne ku bûye sedema birîndarbûna çar leşkeran.
Li gorî raportan, Berxwedana Libnanê ji bilî armancgirtina komên hêz û alavên leşkerî, êrişî cih û bajarokên bakurê Filistîna dagirkirî jî kiriye.
Di heman demê de hin medya û rayedarên rejîma siyonîst jî qebûl kirine ku heta niha çareyeke bi bandor ji bo rûbirûbûna balafirên bêmirov û balafirên piçûk ên êrîşber ên Hizbullah’ê nehatiye dîtin û van alavên hanê hê jî ziyan û têkçûnên girîng didin hêzên vî rejîmê.
Di heman demê de ku pevçûn li sînorên bakur ên axên dagirkirî berdewam dikin û operasyonên berxwedana Libnanê zêde dibin, statîstîkên nû yên ji aliyê saziyên fermî yên rejîma siyonîst ve hatine weşandin, destnîşan dikin ku hejmara qurbanî û birîndaran li eniyên pevçûnê berdewam e û zêde dibe.
