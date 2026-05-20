Hocet-ul-Îslam Mahmûdî:Îtaet nekirina ji veliyê Xwedê dibe sedema serserîbûnê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hocet- ul-Îslam Hesen Mahmûdî di bernameya «Şirovekirina hin ayetên Quranê» beriya nimêja nîvro û îndî ya Duşemê 28ê Avrêla 2026an, di Şevistana Îmam Xumênî (rehmetullahi eleyh) a Harama Pîroz a Xanima Kerametê de, bi îstinada ayetên 21 heta 26 yên sûareya pîroz ya Maîdeyê, li ser têgîna «serserîbûnê» û koka wê rawestiya.
Wî bi destnîşankirina fermana Hz. Mûsa (s.x) ji Benî Îsraîl re ji bo têketina welatê pîroz û dûrketina wan ji îtaetê, got: «Di encama vê neîtatiyê de, Xwedê Benî Îsraîl bi çil salan li ser erdê serserîbûnê (xwendinê) ceza kir û Hz. Mûsa jî di heman demê de ji dest dan.»
Axiverê Harama Pîroz, bi vekolîna dîroka Îslamê, diyar kir ku ev nimûne di serdema pêşîn a Îslamê de jî dubare bûye û got: «Hevalên Emîrê Mû’minîn Hz. Elî(S.X) di şerê Sefînê de piştî demekê şerkirinê, ji Hz. Elî re gotin: "Ya Elî, me bêzar bûye, me bi vî qewmî re bi tenê bihêle." Emîrê Mû’minîn Hz. Elî(S.X) jî di bersivê de hişyarî da: "Hûn ê bi rastî serserî bibin, çawa ku Benî Îsraîl serserî bûn."»
Wî her wiha bi destnîşankirina çîroka «Ebdullah bin Henzele» (kurê Henzeleyê Melekên Bişûştî) yê ku piştî Eşûrayê ji bo lêkolînê çû Şamê û di navbera Îmam Huseyn (s.x) û Yezîd de dudil ma, got: «Ev dudilî û serserîbûn, encama nebihîştina gotina Îmamê civatê bû.»
Mahmûdî tekez kir: «Îmamê Zeman (e.c.) bi eşkereyî ferimûye ku ji bo rakirina peywirê (taklîfê) û rûnbûna rê, divê mirov here "Mercê Teqlîdê" û "Weliyê Feqîh" û ji xeta welayetê dûr nekeve. Ji taybetmendiyên hevalên Îmam Mehdî (e.c.) "îtaeta safî ji Îmamê re" û "pabendbûna li peymanê" ye. Her wiha ew imam ferimûye: "Eger şîeyên me bi yek dil bûna, xuya bûna me (zuhûr) bêguman bû."»
Ji ber vê yekê, yekîtî, dilsoziya li peymanê û îtaeta ji Weliyê Feqîh re, bi taybetî fermana wan ji bo amadebûna li meydan û kolanan bi şênî û bê westîn, tenê riya rizgarbûna ji serserîbûna dawîzemanê ye.»
