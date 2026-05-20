Wezîrê Derve yê Îranê: Vegera şer dê surprîz be

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Derve yê Îranê, li rûpela xwe ya yek ji torên civakî nivîsiye: «Piştî çend mehan ji destpêkirina şerê li dijî Îranê, Kongreya Amerîkayê qebûl kir ku dehan balafirên ku bi nirxê milyaran dolar bûn, hilweşandine.»
Wî her wiha destnîşan kiriye: «Naha bi fermî hatiye piştrastkirin ku hêzên çekdar ên bihêz ên me, yekem hêz bûne li cîhanê ku balafira şer a pêşketî û navdar a F-35 hilweşandine.»
Eraqçî jî tekez kiriye: «Bi wê dersa ku me fêr bûye û wê zanistê ku me bi dest xistiye, hûn bawer bikin ku vegera me li qadên şer dê bi gelek surprîzên din re be.»
