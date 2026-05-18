Lavrov: Mafê Îranê yê tam heye ku uranyûmê ji bo armancên aştiyane dewlemend bike/ Santrala elektrîkê ya Bûşehrê tenê ya Rûsya û Îranê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (S.X) – ABNA–Sergey Lavrov, Wezîrê Karên Derve yê Federasyona Rûsyayê, îro Duşemê di civîneke çapemeniyê de piştî hevdîtina bi wezîrê karên derve yê Gîneya Ekwatoriyal re li Moskovayê, careke din li ser mafê Komara Îslamî ya Îranê ji bo kirina dewlemendkirina uranyûmê tekez kir.
Lavrov di vê civîna çapemeniyê de got: "Îranê mafê temam heye ku ji bo armancên aştiyane uranyûmê dewlemend bike."
Li gorî nivîsandina ajansa nûçeyan a Sputnik , wî li ser vê mijarê wiha rave kir: "Rûsya hewl nade ku têkeve nav danûstandinên di navbera Amerîka û Îranê de û ji wan re serkeftinê dixwaze."
Ev dîplomatê bilind ê Rûsyayê wiha dewam kir: "Rûsya dê piştgiriyê bide her çareseriyeke ku Amerîka û Îran amade ne ku qebûl bikin."
Li gorî vê raporê, Lavrov her wiha got: "Pirsgirêka wargeha nukleerî ya Bûşehrê tenê bi Rûsya û Îranê ve girêdayî ye û tu aliyekî din jî bi wê re têkildar nîne."
.............
Dawiya peyamê
Etîket:
Îran, Rûsya, Amerîka, Wargeha Nukleerî ya Bûşehrê, Sergey Lavrov, Aştiyane
Your Comment