Binêre | Gelo peymana Çîn-Trump li ser Taywan û Îranê rast e?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Derbarê têkiliya di navbera doza Îranê û mijara Taywanê de ji perspektîfên Çîn û Trump de, divê were gotin ku herdu nikarin di heman astê û di heman hevkêşeyê de werin pênasekirin, û ji perspektîfek stratejîk ve, ew wekî xwedî giraniya wekhev nayên hesibandin. Çarçoveya ku Çînî di têkiliya xwe de bi rêveberiya Trump re di derbarê Taywanê de dişopînin, di forma modelek mezintir ji bo "rêvebirina krîza herêmî" de tê pênasekirin, ne ku li ser bingeha peymanek rasterast li ser Îran û Taywanê be.
Ji aliyekî din ve, mijara Taywanê hîn jî wekî mijarek bi tevahî "rûmetdar" û xeta sor ji bo Çînê tê hesibandin. Çîn ne amade ye ku wê di forma peymanek bi ti dozek din re, tevî Îranê, deyne. Çawa ku Taywan ji bo Dewletên Yekbûyî mijarek ne-guftûgokirî ye, ji bo Çînê jî xwedî helwestek wusa ye.
Lêbelê, van rojan hin kes gotegot dikin ku Çîn û Dewletên Yekbûyî li ser Taywan û Îranê peymanek çêkirine! Ma ev gotegot rast e?
