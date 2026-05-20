Hûrguliyên êrîşa li navenda Îslamî ya Kalîforniyayê / kuştî, paşperde û demên tirsê

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlulbeytê (S) - ABNA - Çend saetan piştî êrîşa xwînî ya ku roja Duşemê navenda Îslamî ya bajarê San Diego li eyaleta Kalîforniyayê ya Amerîkayê armanc kir û bû sedema kuştina 3 kesan ji mêvanên vê navendê, hûrguliyên zêdetir derbarê vê sûcê derketine holê. Di heman demê de daxwazên ji bo têkoşîna li dijî nefretbelavkirinê li hember misilmanan li Amerîkayê zêde bûne.
Li gorî rapora kanala Al Jazeera, wêneyên zarokên dibistana Îslamî ku bi tirs û dest di destê hev de ji deriyên navenda Îslamî ya San Diego direvin û tirs li ser rûyên wan xuya bû, pirs û şermezarkirinên gelek derxist holê. Ji ber ku ev êrîş zarokên biçûk armanc kiribû yên ku di dibistaneke seretayî de dixwendin.
Lê derbarê paşperdeya vê êrîşê de ku polîsê Amerîkayê wê wekî sûcek ji nefretê binav dike, em çi dizanin? Qurban kî bûn? Û çima polîsê Amerîkayê nekarî berî qewimîna bûyerê pêşî li wê bigire?
Telefonê diya tirsdayî
Li gorî rapora ku rojnameya New York Times belav kiriye, polîsê bajarê San Diego saet 9:42 sibê roja Duşemê telefonê ji dayikeke tirsdayî wergirt ku daxwaza alîkariyê dikir. Ew gotibû ku kurê wê winda bûye û çend çekên germ û otomobîla wê jî winda bûne. Ev dayik herwiha gotibû ku kurê wê yê 17 salî bi ihtîmalekê digel yek ji hevalên xwe ye.
Piştî vê telefonê, hêzên ewlekariyê yên Amerîkayê ji bo dîtina van du ciwanan li bajarê San Diego ـ bajarê duyemîn ê herî mezin ê eyaleta Kalîforniyayê bi nêzîkî 1.4 milyon niştecîhan ـ hatin amade kirin.
Herçiqas pergalên nasandina plakaya otomobîlan cihê wan pêşî nêzîkî navendeke bazirganiyê û paşê jî li nêzîkî dibistaneke navîn ku yek ji wan lê dixwend nas kiribûn, lê hewildanên hêzên ewlekariyê yên Amerîkayê ji bo girtina wan li wan cihan bê encam man. Li gorî nivîsa New York Times, polîs paşê otomobîl û van du ciwanan dîtin, lê wê demê êdî gelek dereng bû.
Tirs li dibistana Îslamî û kuştî
Li gorî şahidî û agahiyên ku heta niha hatine belavkirin, van du ciwanan biryar dabûn ku sibê zû û di saetên dersê de êrîşê bikin ser navenda Îslamî ya San Diego. Wextê ku dibistana Îslamî ya girêdayî vê navendê ـ ku wekî mezintirîn navenda Îslamî ya bajarê San Diego tê hesibandin ـ tijî xwendekar bû.
New York Times ji jinikek bi navê “Vanessa Chavez” ku li nêzîkî navenda Îslamî ya San Diego dijî, veguhastiye ku wê dengê çar guleyan li pey hev ji aliyê mizgeftê bihîstiye û ji bo zanîna çi qewimîye çûye odeyeke din a mala xwe. Li wir dîtiye ku parêzvanê navendê bi kêmanî bi du guleyan hatiye armanc kirin, di heman demê de zarokên ku li hewşa dibistanê bûn bi lez hatine komkirin û veguhestin hundirê avahiyê.
Ev rojname herwiha ragihandiye ku polîsê San Diego tam berî nîvroya roja Duşemê raporek derbarê gulebaranê li navenda Îslamî de wergirtiye û di cih de hêzên xwe şandine cihê bûyerê.
Yekemîn memurên ku gihîştine cihê bûyerê bi cesedên sê mêran ên ku li deriyê navenda Îslamî ya San Diego hatibûn kuştin re rûbirû bûn. Di heman demê de dehan memurên polîs bi şikandina deriyan û lêgerîna odan ketine hundirê avahiyê, lê di heman demê de raporeke din derbarê gulebaranê li çend avahiyên dûrtir hat wergirtin. Li wê derê, polîs baxçevanek dît ku bû armanca guleyan, lê birîndar nebû; ji ber ku gule li kulîlka ewlekariyê ya serê wî ketibû û nekaribû têkeve hundir.
Çend deqeyan paşê, polîs otomobîlek li kolanê dît ku êrîşkar di hundirê wê de miribûn. Polîs ragihand ku yek ji wan 17 salî û yê din 18 salî bû. Li gorî polîs, van du ciwanan piştî kuştara li mizgeftê xwekuştin kirine.
Medyayên Amerîkî paşê nasnameya wan eşkere kirin ku ew “Kane Clark” yê 17 salî û “Caleb Velasquez” yê 18 salî bûn.
Nasnameya qurbanan
Li gorî daxuyaniya polîs û axaftinên endamên civaka misilmanan a bajarê San Diego, ev êrîş bû sedema kuştina sê kesan, di nav wan de zilamekî pîr û parêzvanê navenda Îslamî jî hebû. Polîs ji mêrxasiya parêzvanê navenda Îslamî ya San Diego pesn da û got ku destwerdana wî ya qehremanane gelek can rizgar kiriye. Nasnameya qurbana sêyemîn heta dema amadekirina vê raporê nehatibû diyarkirin.
Piştî êrîşê, gelek ji rêberên civaka misilmanan a eyaleta Kalîforniyayê ji “Emin Abdullah” parêzvanê navenda Îslamî ya San Diego wekî qehremanekî bi bîr anîn. Ew Amerîkîyek bû ku misilman bûbû û gelek kesên ku derbarê wî de nivîsîn, ji exlaq û qenciyên wî axivîn.
Yek ji îmamên bajarê San Diego bi navê Şêx “Osman” gotiye ku Emin Abdullah bi dîtina êrîşkaran re fermana girtina deriyên navenda Îslamî daye û di parastina navendê de li hember wan rawestaye heta ku di dawiyê de canê xwe ji dest daye.
Şêx Osman tekez kir ku zêdetirî 20 salan bi Abdullah re hevaltî hebû û heta digel wî çûbû sefera umreyê. Civaka misilmanan a Kalîforniyayê jî kampanyayeke ji bo komkirina alîkariya dravî ji bo malbata vî parêzvanê kuştî destpê kiriye.
Şermezarkirina berfireh
Piştî êrîşê, gelek kesayetiyên fermî wê şermezar kirin. “Taha Hassan” rêvebirê navenda Îslamî ya San Diego, di heman demê de ku ev êrîş şermezar kir, tekez kir ku hemû zarok, karmend û mamosteyên ku di dibistanê de bûn di dema bûyerê de saxlem in û karîbûn ji avahiyê derkevin.
Wî got: “Me tu carî bi trajediyeke wiha re rûbirû nebûne. Di vê gavê de tenê dikarim bêjim ku em ji bo hemû malbatên civaka xwe dua dikin û li kêleka wan in. Armancgirtina cihê ibadetê bi rastî şerm e.”
“Gavin Newsom” walîyê eyaleta Kalîforniyayê jî ji vê êrîşê şok bû û got: “Li tu cihî ne divê kesek ku ibadet dike ji bo canê xwe tirsê hîs bike.”
Wî li ser tora civakî ya “X” nivîsand: “Nefret li Kalîforniyayê cih nîne û em ê tu cure çalakîyên terorîstî an tirsandinê li dijî civakên olî qebûl nekin. Ji civaka misilmanan a San Diego re dibêjim ku Kalîforniya li kêleka we ye.”
“Scott Wall” serokê polîsê bajarê San Diego jî di konferanseke çapemeniyê de got: “Ji bo min dîmenê herî bandorker ew bû ku min zarok dîtin ku di heman demê de ku ji saxmayîna xwe sipasdar bûn, bi lez ji avahiyê derdiketin.”
