Serokê desteya dadwerî got:Şehîd Reîsî xwe ji bo xizmeta gelan terxan kiribû.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucet-ul-Îslam -wel-Muslimîn Mohsenî Eje’î bi bîranîna salvegera duyemîn a şehadeta Şehîd Reîsî û hevalên wî di firîna Ordîbehiştê de, di torên civakî de nivîsî:
Di salvegera duyemîn a şehadeta Şehîd Reîsî û hevalên wî de, em bîranîna wî şehîdê mezin û şehîdên din ên xizmetê dikin. Şehîd Reîsî bi rastî xwe ji bo xizmeta gel terxan kiribû.
Wî jî got ku ew maneya xwefedayî ji bo Îranê kiribû û “gelpêwendî” yek ji taybetmendiyên sereke yên kesayetî û rêveberiya wî bû.
Eje’î di gotinên xwe de tekez kir ku Şehîd Reîsî di îfade kirina helwestên şoreşgerî û mîrektî de zelal û bêdudil bû û bê tirs û bê dubendî armancên Şoreşa Îslamî di civakên cihêreng de diyar dikir.
Wî herwiha got ku Îmam Xamene’î jî Şehîd Reîsî bi taybetmendiyên wek gelpêwendî, bêwestanbûn û hişyariyê pesn daye û ev yek ji bo wî “mezintirîn medalê rûmetê” ye.
Eje’î jî behsa xizmetên dirêj ên wî di desteya dadwerî de kir û got ku ew bi nêzîkî xwe şahidê “cîhada dadwerî” ya wî bûye.
Herwiha wî ji Şehîd Emîr Abdullahiyan jî yâd kir û got ku ew jî di warê dîplomasiyê de kesekî jêhatî û şoreşger bû.
Di dawiyê de jî yâd û bîranîna şehîdên din ên firîna Ordîbehiştê hat kirin û ji Xwedê re bilindbûna derecên wan hat xwestin.
