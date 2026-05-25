"Reşatûdî: Îranê pênceke ji keştiya balafirên bêmirov ên 'Rîper' ên Amerîkayê hilweşand"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ajansa nûçeyan ya Rasha Today di raporekê de ragihand ku artêşa Amerîkayê ji destpêka pevçûnên bi Îranê re (êrişa neqanûnî ya Amerîka-Siyonîst li ser axa Îranê) heta niha, 30 balafirên bêmirov ên MQ-9 Reaper winda kiriye ku ev hejmar bi qasî pêncekê tevahiya keştiya beriya şer a Waşingtonê pêk tîne.
Di vê raporê de hatiye: Nirxa van balafirên bêmirov nêzîkî yek milyar dolar e.
Li gor vê medyayê, parê mezin ji wan bi agirê bergirî ya Îranê hatiye hilweşandin an jî bi giranî ziyan lê ketiye. MQ-9 Reaper karibe misyonên rahênanî û lêdanê pêk bîne. Tê texmîn kirin ku her yek ji van balafirên bêmirov zêdetirî 30 milyon dolar biha be.
Rasha Today wiha pê de çû: Li gor gotina General David Tibor, cîgirê serê karê Pentagonê ji bo karûbarên plan û bernameyan, keştiya balafirên bêmirov ên Rîper ên Amerîkayê naha ketiye nêzîkî 135 firokeyên bêmirov, ku ev hejmar bi awayekî berbiçav ji hejmara herî kêm a ku ji bo hêza hewayî diyarkiriye, ango 189 firokeyên bêmirov, kêmtir e.
"Reşatûdî ragihand ku ji destpêka êrişa neqanûnî ya Amerîka-Siyonîst li ser axa Îranê ve, artêşa Amerîkayê pênceke ji keştiya balafirên xwe yên bêmirov ên 'Rîper' bi agirê bergirî ya Tehranê winda kiriye."
