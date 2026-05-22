"Derxistina rojane 1.4 milyon bermîl nefta Îranê tevî dorpêça îdiayî ya Amerîkayê"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora xwe ya herî nû de li ser bazara neftê ragihand ku hilberîna nefta OPECê di meha Avrêlê de, meha duyem a şerê Amerîka-Siyonîst li dijî Îranê, 620 hezar bermîl kêm bû û gihîşt 20 milyon û 180 hezar bermîl di rojê de. Ev rewş li ber ku di meha Adarê de ku meha yekem a şerê li dijî Îranê bû jî ji ber girtina Tengava Hirmizê û pevçûnên li vê herêmê, hilberîna nefta OPECê 8 milyon û 950 hezar bermîl di rojê de kêm bû.
Li gor vê, bi tevahî di nav du mehên şerê Amerîkayê li dijî Îranê de, tevahiya hilberîna OPECê 9 milyon û 570 hezar bermîl di rojê de kêm bûye. Kêmbûna 32 sedî ya hilberîna nefta OPECê di vê heyamê de nîşan dide ku endamên din ên OPECê yên ku li derveyî herêma Kendava Farisî ne, nekariyone kêmbûna hilberîna nefta ji vê herêmê bi bandorî telafî bikin.
Hilberîna nefta Cezayirê di meha Avrêlê de li gorî meha Sibatê, ango berî destpêkirina êrişa Amerîkayê li Îranê, tenê 30 hezar bermîl di rojê de, Gabonê 30 hezar bermîl di rojê de, Nîjeryayê 10 hezar bermîl di rojê de, Lîbyayê 30 hezar bermîl di rojê de û Venezuela 160 hezar bermîl di rojê de zêde bûye ku ev li hember hilberîna windabûyî di nav van du mehan de hejmarek ne girîng e.**
Kuweyt rekorê kêmbûna hilberîna OPECê di meha Avrêlê de
Li gor vê raporê, Kuweytê di nav endamên OPECê de di meha Avrêlê de herî zêde kêmbûna hilberîna neftê dîtiye. Hilberîna nefta vî welatî bi kêmbûna 620 hezar bermîlî re gihîşt tenê 570 hezar bermîl di rojê de di vê mehê de.
Îran bûye hilberînerek duyem a mezin a OPECê
Tevî îdiaya dorpêça deryayî ya Amerîkayê, Îranê di vê mehê de rojane 3 milyon û 510 hezar bermîl neft hilberandiye ku ev hejmar li gorî meha beriya wê tenê 120 hezar bermîl di rojê de kêm bûye. Berê rayedarên Amerîkayê îdia dikirin ku bi sepandina dorpêça deryayî, di nav çend rojan de pîşesaziya nefta Îranê dê felç bibe û ev welat dê neçar bibe ku bîrên xwe yên neftê bigire.
Hilberîna nefta Erebistana Siûdî di meha Avrêlê de 270 hezar bermîl di rojê de û hilberîna nefta Iraqê jî 220 hezar bermîl di rojê de kêm bûye. Di heman demê de, hilberîna nefta Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî bi zêdebûna 340 hezar bermîlî re rû bi rû bûye. Li gor vê, Îran wekî hilberînerek duyem a mezin a OPECê di meha Avrêlê de hatiye nasîn. Erebistana Siûdî bi hilberîna rojane 6 milyon û 980 hezar bermîlî di rêza yekem de ye û Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî jî bi 2 milyon û 450 hezar bermîl di rojê de piştî Îranê di rêza sêyem a OPECê de ye.**
Derxistina rojane 1.4 milyon bermîl nefta Îranê di bin dorpêça Amerîkayê de
Li gorî rapora Aborî ya Hevdem, Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê derxistina nefta Îranê di meha çarem a sala niha ya zayînî de wekî yek milyon û 400 hezar bermîl di rojê de ragihandiye ku ev hejmar li gorî meha borî, 410 hezar bermîl di rojê de kêm bûye.
Vê saziya navneteweyî di rapora xwe de tekez kiriye ku tevî kêmbûna derxistinê ya nisbî, hilberîna nefta Îranê di vê mehê de berdewam kiriye û pêvajoya embarokirina neftê li depoyên peravê û deryayî berdewam e.**
