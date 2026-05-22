"Huramanî: Hikûmeta Herêma Kurdistanê tu têkiliya wê bi dosyeya çekên Amerîkayê re nîne"

22 May 2026 - 12:45
News ID: 1817466
Source: Kurdpress
Karûbarê Îraq û Herêma Kurdistanê - Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di bersiva pirsyarekê de li ser radestkirina çekan ji aliyê Amerîkayê ve ji aliyên kurdî re, tekez kir ku Waşingtonê divê li ser detayên vê dosyeyê zelaliyê bike û hikûmeta Herêmê tu rolê wê di wê de tune ye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Pêşwa Huramanî, Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di bersiva pirsyara torê ya BBCyê ya Farisî de li ser radestkirina çekan ji aliyê Amerîkayê ve ji aliyên kurdî re, ragihand: "Amerîka divê bi awayekî zelal û eşkere bersivê vê pirsê bide ku ev çek li ku derê, ji kê re, bi çawayî, bi çi qasî, kengî û ji kîjan aliyan re radest kirine."

Wî herwiha tekez kir ku hikûmeta Herêma Kurdistanê tu têkiliya wê bi vê pirsgirêkê re nîne; ne bi awayekî rasterast û ne jî bi awayekî ne-rasterast.

