"Huramanî: Hikûmeta Herêma Kurdistanê tu têkiliya wê bi dosyeya çekên Amerîkayê re nîne"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Pêşwa Huramanî, Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di bersiva pirsyara torê ya BBCyê ya Farisî de li ser radestkirina çekan ji aliyê Amerîkayê ve ji aliyên kurdî re, ragihand: "Amerîka divê bi awayekî zelal û eşkere bersivê vê pirsê bide ku ev çek li ku derê, ji kê re, bi çawayî, bi çi qasî, kengî û ji kîjan aliyan re radest kirine."
Wî herwiha tekez kir ku hikûmeta Herêma Kurdistanê tu têkiliya wê bi vê pirsgirêkê re nîne; ne bi awayekî rasterast û ne jî bi awayekî ne-rasterast.
................
Dawiya Peyam/
Your Comment