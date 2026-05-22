"Mehkemekirina rojnamevanekî kurd ji ber bikaranîna gotina 'siyasetmedarekî têkçûyî'"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Omer Gulpî, berendamê berê yê Parlamentoyê û birayê Osman Gulpî, ragihand: «Li pey weşandina nivîskek rexneyî, îro Dadgeha Silêmaniyê, birayê min Mamosta Osman bi şeş meh hepsê mehkûm kir; lê dîsa jî bicihanîna hukmê ji bo sê salan hatiye rawestandin. Hemû vî hukmî jî ji ber bikaranîna gotina "siyasetmedarê têkçûyî" hatiye derxistin!»
Wî wiha pê de çû: «Mamosta Osman rojnamevan û çalakvanekî dilsoz e û hertim bi dilsozî, hesta berpirsiyariyê û evîna ji gel û welêt re çalakî kiriye. Perwerde û rewiştê wî wiha bûye û bi destûra Xwedê hertim jî wiha bimîne.»
