  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Mehkemekirina rojnamevanekî kurd ji ber bikaranîna gotina 'siyasetmedarekî têkçûyî'"

22 May 2026 - 13:04
News ID: 1817471
Source: Kurdpress
"Mehkemekirina rojnamevanekî kurd ji ber bikaranîna gotina 'siyasetmedarekî têkçûyî'"

Karûbarê Îraq û Herêma Kurdistanê - Omer Gulpî, berendamê berê yê Parlamentoyê, ragihand ku birayê wî Osman Gulpî, ji ber bikaranîna gotineke rexneyî di nivîsekî siyasî de, ji aliyê Dadgeha Silêmaniyê ve bi şeş meh hepsê hatiye mehkûmkirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Omer Gulpî, berendamê berê yê Parlamentoyê û birayê Osman Gulpî, ragihand: «Li pey weşandina nivîskek rexneyî, îro Dadgeha Silêmaniyê, birayê min Mamosta Osman bi şeş meh hepsê mehkûm kir; lê dîsa jî bicihanîna hukmê ji bo sê salan hatiye rawestandin. Hemû vî hukmî jî ji ber bikaranîna gotina "siyasetmedarê têkçûyî" hatiye derxistin!»

Wî wiha pê de çû: «Mamosta Osman rojnamevan û çalakvanekî dilsoz e û hertim bi dilsozî, hesta berpirsiyariyê û evîna ji gel û welêt re çalakî kiriye. Perwerde û rewiştê wî wiha bûye û bi destûra Xwedê hertim jî wiha bimîne.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha