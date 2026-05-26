Pêzîşkiyan biryara qutkirina Internetê derxistin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Têkiliyên giştî yên Wezareta Têkiliyên Iranê ragihand ku Mesûd Pezîşkiyan biryar daye ku sînordarkirina Internetê ji bo gihîştina welatiyan bi malper û malperên navneteweyî rake û rewşê asayî bike.
Pezîşkiyan li ser roleke bandorker a Internetê xistî ser nav û got: Internet oksîjena aborî ya dîjîtal e, riha hêvîya nifşê pêşerojê ye û stûna baweriya giştî ye. Tu gel nikare bi birrîna pêwendiyan bi pêşerojê ve were girêdan.
