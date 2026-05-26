  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Pêzîşkiyan biryara qutkirina Internetê derxistin.

26 May 2026 - 21:52
News ID: 1819296
Source: Kurdpress
Pêzîşkiyan biryara qutkirina Internetê derxistin.

Mehsûd Pezîşkiyan, serokkomarê Îranê, roja Duşemmê 4ê Hezîranê fermana vekirina Internetê da ji bo gihîştinê bi malperên navneteweyî.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Têkiliyên giştî yên Wezareta Têkiliyên Iranê ragihand ku Mesûd Pezîşkiyan biryar daye ku sînordarkirina Internetê ji bo gihîştina welatiyan bi malper û malperên navneteweyî rake û rewşê asayî bike.

Pezîşkiyan li ser roleke bandorker a Internetê xistî ser nav û got: Internet oksîjena aborî ya dîjîtal e, riha hêvîya nifşê pêşerojê ye û stûna baweriya giştî ye. Tu gel nikare bi birrîna pêwendiyan bi pêşerojê ve were girêdan.

Your Comment

You are replying to: .
captcha