Atlantîk tinazên xwe bi Trump dike: Windakarek ku tenê xwe dixapîne

Ev raporta ku we anî ziman, wêneya tiştê ku rexnegir jê re dibêjin «siyaseta derveyî ya bê stratejî» an jî «paradoksa Trump» pêşkêş dike. Li gorî kurteya we, mirov dikare vê raporê di sê xalên sereke de ku têkçûnên îdiakirî yên hikûmeta Trump di hemberî Îranê de nîşan dide, kom bike:
1. Telika «serkeftina nîvçe» û serêşiya stratejîk
The Atlantic dipejirîne ku Trump di hezîrana 2025an de fersendek dît ku bi sekinîna li ser «şerê 12 rojan» û zirarên gihîştî yên binesaziyên nukleerî, wê wekî destkeftiyekê (her çend kêm be jî) bi raya giştî bide qebûlkirin. Lê vegera bê sedem li şer, ew xiste rewşekê ku nivîskar jê re dibêje «xapandina xwe»:
- Nakokî: Eger wî bi rastî bernameya nukleerî rawestandibûya (wek ku di tebaxê de îdia kir), çima şer cardin gur kir?
- Nebûna zelaliyan: Ev nediyariya ku «armanca dawî çi ye?», Qesra Spî ji pozîsyoneke bi hêz veguhast pozîsyoneke serêş di siyaseta derveyî de.
2. Bikaranîna mafên mirovan wekî amûrek
Rapor balê dikişîne ser xaleke girîng di navbera «dirûşm» û «kiryar» de. Hevoka «alîkarî di rê de ye» ya ku di meha kanûnê de ji bo gelê Îranê hatibû gotin, di analîza The Atlantic de wekî xapandineke siyasî tê dîtin:
- Demên ne guncaw: Destpêkirina operasyonên leşkerî piştî ku xwenîşandan kêm bûn, ne tenê ti alîkarî neda guhertinên siyasî, berevajî, rastiya «leşkerî û dijî-Îranî» ya operasyonan ji bo gel eşkere kir.
- Pêşîniyên siyasî: Bala Trump a li ser danûstandinên bi desthilatdariya Îranê re (tevî şerê leşkerî), nîşan dide ku ji bo wî «guhertina strukturê» an «piştgiriya xwepêşanderan» tenê perdeyek bû ji bo bazirganiyên hêzê, ne baweriyeke demokratîk.
3. «Têkçûyiyê ku xwe xapand»
Sernavê raporê vê rexneyê bi başî kurte dike. Ji nihêrîna The Atlantic, Trump têkçûyî ye ji ber ku:
- Armancên ragihandî bi cih nehatin: Ne bernameya nukleerî li gorî gotina wî bi temamî hat girtin û ne jî serkeftineke yekalî hate bidestxistin.
- Krîza vegotinê: Dema ku serokek nikaribe rave bike ka çima şerek dest pê kiriye an çima berdewam dike, ew li ber çavên çavdêrên navneteweyî û heta avahiya siyasî ya navxweyî jî pêbaweriya xwe winda dike.
Encam:
Ev rapor hewl dide îspat bike ku siyaseta Trump li hemberî Îranê, ji şûna ku li ser bingehekî mentiqê jeopolîtîk be, li ser bingeha «pêwîstiya bi nîşandana serkeftinê» hatiye avakirin; pêşandanek ku di dawiyê de bû dijminê xwe û hikûmeta wî di nav çerxekê de ji nakokiyan xeniqand.
Gelo ev rapor di çarçoveyeke taybet de (mînak ji bo analîza berawirdî bi hikûmetên din re an lêkolîna rewşa Rojhilata Navîn di sala 2025an de) ji bo we hatiye amadekirin?
Dawiya Peyam/
Etiket
Trump
Şerê Îran-Amerîkayê
Têkçûna DYAyê
Danûstandinên Îran-Amerîkayê
Daxuyaniya Îslamabadê
Peymana Gengaz a Îran-Amerîkayê
Pakistan
Henekên Trump
Your Comment