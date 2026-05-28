Şewata li dibistaneke şevînî ya keçan li Kenyayê: 89 kes bûne qurbanî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di şewateke xofnark de ku li xewgeha dibistaneke keçan a li Kenyayê rû da, 16 kesan jiyana xwe ji dest dan û 73 kesên din jî birîndar bûn. Piraniya kesên jiyana xwe ji dest dane, xwendekarên dibistanê ne.
Hûrgiliyên bûyerê
Şewat di saet 03:30ê sibehê de (bi dema herêmî) li Dibistana Keçan a Outomishi ya li herêma Gilgil, ku dikeve 100 kîlometreyî bakurê paytext Nairobiyê, derket. Tevî ku tîmên Heyva Sor a Kenyayê demildest gihîştin cihê bûyerê, hîna amarên fermî yên dawî nehatine eşkerekirin.
Rewşa li cihê bûyerê
Piştî belavbûna nûçeyê, gelek dêûbavên xwendekaran bi fikar berê xwe dan dibistanê. Rayedarên payebilind ên dewletê, di nav wan de Wezîrê Karên Hundir Kipchumba Murkomen û Alîkarê Komîserê Polîsan Eliud Lagat, ji bo lêkolîna li ser rewşê li cihê bûyerê ne. Her wiha Serokê Daîreya Lêpirsînên Tawanan (DCI) Mohamed Amin, serkêşiya lêkolîna li ser sedema şewatê dike.
Dîroka şewatên dibistanan li Kenyayê
Şewatên li dibistanên şevînî yên Kenyayê ne bûyerek nû ye. Di îlona 2024an de jî li nêzî Nyeri di şewateke xewgehê de 21 xwendekaran jiyana xwe ji dest dabû. Her wiha di sala 2001ê de jî bûyereke bi heman rengî li Machakos qewimî bû ku 67 xwendekar tê de miribûn.
Lêkolînên li ser vê karesata dawî hîn jî berdewam in.
