Îda Qurbanê: Dema Rizgariya Mirov ji Xwe û Vegera Cîhanê Ber bi Wateya Ji Bîrkirî ya Miřovayetîyê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cena(Îda) Qurbanê: Ne Tenê Bîranîna Bûyereke Dîrokî, Lê Veguhertina Pirsên Bingehîn ên Jiyanê
Ev nivîs balê dikişîne ser wateya kûr a Cena(Îda) Qurbanê, ku ew ne tenê celebeke dîrokî ye, lê bangeke berdewam ji bo mirovahiyê ye ji bo lêkolîna li ser heqîqetê û derbaskirina xwe.
- Pirsên Bingehîn: Cejn pirsê ji mirov dike: “Heta kîjan astî mirov hazir e ji bo rastiyê, xwe terk bike?” Ev pirs li ser fedakarî û têkoşîna ji bo nirxên bilind e.
- Dîroka Jiyan û Bandor: Çîroka Hz. Îbrahîm (Silav lebin) û Hz. Îsmaîl (S) wekî lehengiyeke îmanê tê dîtin ku heta îro jî tê jiyîn û bandorê li mirovan dike.
- Bersiva Cîhana Îroyîn: Di cîhanek ku mirov tê de dikeve nav ferdperestî, xerîdarî, berjewendîxwazî û krîzên exlaqî, Îda Qurbanê wekî bangeke dîrokî tê ku mirov li ser wateyên “xulamtiyê”, “fedakariyê” û “berpirsyariyê” bifikire.
Qurban: Felsefeya Derbaskirina Xwe
- Rizgariya Ji Negatifîteya Xwe: Cejn wekî roja rizgariya mirov ji bindestiya nefsê tê destnîşankirin. Girîngiya vê rojê di wê rastiyê de ye ku mirov dikare ji girêdanên xwe yên herî mezin derbas bibe da ku bigihîje heqîqetek bilindtir.
- Qurbankirina “Ez”: Hz. Îbrahîm (Silav lebin) ne tenê kurê xwe qurban kir, lê “ezê” mirovî qurban kir ku çavkaniya tirs, girêdan û xwestekên mirov e.
- Betlaneya Nûjen: Di cîhana îroyîn de, mirov ji her demê zêdetir hewcedarê “qurbankirina nefsê” ye. Cîhan ketîye ber “pûtperestiyeke nû” bi awayên wekî hêz, dewlemendî, navdariyê, nijadperestî, berjewendîxwazî û xwebaweriyê.
- Azadiya Rastîn: Azadiya rastîn ne di rizgariya ji qanûn û berpirsyariyê de ye, lê di rizgariya ji bendên nefsê de ye.
Hz. Îbrahîm (Silav lebin): Mîmarê Îmanê
- Sembola Têkoşînê: Hz. Îbrahîm (Silav lebin) ne tenê pêxember e, lê sembola têkoşîna mirov a dijî tarîtiya nezaniyê, şîrkê û tirsê ye. Ew li dijî desthilatdariya serdemê rawestiya, put şikandin û agir qebûl kir.
- Îtaeta Bi Zanebûn: Ya ku Hz. Îbrahîm (Silav lebin) kir daîmî, ne tenê îtaeta wî bû, lê “zanebûna di îtaetê de” bû. Wî heqîqet bi tevahî nas kir û di kêliya herî zor de jî guman nekir.
- “Rûhê Îbrahîmî”: Cîhana îroyîn hewcedarê “rûhê Îbrahîmî” ye; rûhekî ku li hemberî zilmê bêdeng nemîne, li hemberî xeletiyan teslîm nebe û heqîqetê ji bo berjewendiyên demkî feda neke.
Hz. Îsmaîl (Silav lebin): Wêneya Bilind a Teslîmbûna Bi Zanebûn
- Sembola Nifşa Nû: Hz. Îsmaîl (Silav lebin) sembola nifşekî ye ku îmanê ji ber zorê na, lê ji ber baweriyê qebûl dike.
- Îtama Baweriyê: Gotina Hz. Îsmaîl (Silav lebin) ji bavê xwe re, “Wê ku fermana te pê hatiye, bike,” yek ji wan dîmenên herî bilind ên îmanê di dîroka mirovahiyê de ye. Ev îfadeya baweriya herî bilind a mirov bi hikmeta Xwedê ye.
- Krîza Wateyê: Civaka mirovî îro bi krîza wateyê re rû bi rû ye. Çîroka Hz. Îsmaîl (AS) dikare ji mirovê îroyîn re hîn bike ku aramî di girêdana bi heqîqet û îmanê de ye, ne di rehetiya derveyî û kêfên demkî de.
Cejna (Îda) Edaleta Civakî û Berpirsyariya Mirovî
- Girîngiya Civakî: Di Îslama de, ibadet her tim bi berpirsyariya civakî re tê girêdan.
- Sembola Xêrê: Qurbankirin di vê cejnê de bîranîna wê rastiyê ye ku divê civaka Îslamî li hemberî azarên birçîyan, feqîran û hewcedaran bêdeng nemîne. Parvekirina goştê qurbanê, parvekirina hezkirin, keramet û hevxwebûnê ye.
- Bersiva Cîhana Îroyîn: Di cîhanek ku cudahiya dewlemendî û feqîrtiyê zêde dibe, peyama civakî ya Îda Qurbanê girîngiyeke mezin werdigire. Îslam di vê cejnê de konseptê ibadetê ji mizgeftê derdixe û bi xwarina xelkê, alîkariya hewcedaran û berpirsyariya civakî ve girêdide.
Menayê: Cografîya Yekîtiya Ummetê Îslamê
- Hec û Yekîtî: Îda Qurbanê bi menasîkên mezin ên Hecê ve girêdayî ye, ku bi mîlyonan Misliman ji çar aliyên cîhanê li cihekî dicivin û dîmeneke bêhempa ya yekîtiya ummetê nîşan didin.
- Beravêtî: Li welatê Menayê, cudahiyên derveyî winda dibin û mirov bi nasnameya xulamtiyê tên naskirin. Ev civîna mezin yek ji wan dîmenên herî mezin ên wekhevîyê di cîhana nûjen de ye.
- Peyama Yekîtiyê: Di dema ku cîhan rastî pêlên xetere yên nijadperestî, Îslamofobî, şerên nasnameyê û cudahiyên siyasî tê, peyama yekîtiyê ya Hecê û Îda Qurbanê dikare bibe model ji bo vejandina konseptê hevjiyana mirovî.
Qurban û Cîhana Birîndar a Îroyîn
- Hewcedariya Mezin: Belkî tu carî wek îro, cîhan ewqas hewcedarî felsefeya Qurbanê nebûye.
- Cîhana Xeyalî: Cîhanek ku şer jiyana zarokan ditewîne, mirov ji ber xwesteka desthilatan dibin qurban, exlaq di bin sermayedarîtiya tundrew de winda dibe û rastî ji ber berjewendiyê tê qurban kirin. Di van şertan de, Îda Qurbanê ne tenê bûyereke olî ye, lê peyameke gerdûnî ye ji bo vegera mirov ber bi wijdanê xwe ve.
- “Nefsa Desthilatdar”: Mirov îro ji her demê zêdetir hewcedarî “qurbankirina nefsê ya desthilatdar” e; nefsek ku şer diafirîne, netewayan reş dike, jîngehê wêran dike û keremeta mirov ji bo qezenc û hêzê qurban dike.
- Vegera Ber Bi Rastiyê: Qurban bangeke ji bo vejandina exlaqê ye; ji bo vegera mirov ber bi فطreta xwe ya destpêkê ve.
Medya û Berpirsyariya Veguhertina Felsefeya Qurbanê
- Xetereya Kêmkirinê: Di serdema medyayê de, xetereya mezin a ku bûyerên olî rastî wê tên, kêmkirina wan e ji nîşanên derveyî û klîşeyan.
- Erka Medyayê: Medya erka xwe heye ku felsefeya kûr a vê cejnê ji nifşa nû re vebêje; nifşekî ku ji her demê zêdetir hewcedarî wate, hêvî, exlaq û nasnameyê ye.
- Pola ji Bo Guftûgoyê: Medya dikare ji Îda Qurbanê re bibe pola ji bo guftûgokirina li ser fedakariyê, edaleta civakî, berpirsyariya mirovî, yekîtiya Îslamî û exlaqê gerdûnî.
Îda Qurbanê ne tenê cejna qurbankirinê ye; ew cejna ji dayikbûna nû ya mirov e. Ew kêliya ku mirov ji tarîtiya xwexwaziyê derbas dibe û digihîje ronahiya îmanê. Ew kêliya ku “xwedîtî” li beramberî “danînê” winda dibe û mirov fêhm dike ku serketina herî mezin ew e ku li ser nefsê xwe biser bikeve.
Dibe ku sirra mayîndebûna vê cejnê di vê rastiyê de be ku her sal, careke din ji mirov re tîne bîra xwe: Rêya gihîştina Xwedê, ji nav qurbankirina qure, çavbirçîtî, nefret û xwebaweriyê derbas dibe û cîhana îroyîn, ji her demê zêdetir, tî ye ji vê peyamê re.
Îda Qurbanê ya pîroz, cejna îmanê, fedakariyê, keremeta mirovî û vegera ber bi heqîqetê pîroz be.
