“Cejna Qurbanê, nîşaneya mirovdostiyê û yekîtiya misilmanan e.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îmamê cîgîr yê Mahabadê di merasîma nimêja Cejna Qurbanê de, bi tekezî li ser peyamên manewî yên cejnê, Cejna Qurbanê wek nîşaneya mirovdostiyê, hevgirtinê û serketina li ser nefisê nirxand û ji misilmanan xwest ku di vê rojê de alîkariya hewcedaran bikin.
Mamosta Sileyman Reşîdî diyar kir: “Di dînê pîroz ê Îslamê de, Cejna Qurbanê di nav cejnên herî girîng de cih digire û ew dîmeneke yekîtî û hevhatiya di navbera misilmanan de ye.”
Wî anî ziman ku di Cejna Qurbanê de kesên xwedîhêz, perçeyek ji malê xwe di rêya Xwedê de li nav hewcedaran belav dikin, ku ev yek bi piranî di şêwaza qurbankirina heywanan û belavkirina goşt de pêk tê.
Îmamê cîgîr yê Mahabadê her wiha got: “Di vê cejna pîroz de, divê mirov dilê xwe ji kîn û neyartiya li hember hev paqij bikin, di rêya razîbûna Xwedê de gav bavêjin û ji dijminatî û xerabiyê dûr bisekinin.”
Wî bi bîr xist ku civîna bi milyonan misilmanan li ser axa Hecê, yek ji mezintirîn kombûnên misilmanan di dirêjahiya salê de ye, ku li axa wahiyê pêk tê û gel bi mînakgirtina ji Hezretê Îbrahîm (silav li ser be), qurbanê dikin.
Mamosta Reşîdî her wiha ji misilmanan daxwaz kir ku di vê rojê de bi serdana nexweş û pîran û alîkariya kesên hewcedar, ruhê hevgirtinê xurt bikin û ji bo başbûna wan dua bikin.
Di dawiya merasîmê de 2 rek’et nimêj bi komî hat kirin û amadebûyên mizgeftê ji hev helalî xwestin.
