Bijîşkekî filistînî ji bo EBA-yê axivî: “Êrîşên mûşekî yên Îranê li dijî Îsraîlê moralê xelkê Xezeyê bilind kir; berxwedan xedarên xwe radest nake”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Di bin siyêra şerê Amerîka yê li dijî Îranê de, çend meh in ku nûçeyên Filistînê û pêşhatên Xezzeyê û axa dagirkirî di medyayên cîhanê de hatine paşguhkirin. Ev di demekê de ye ku xelkê Xezzeyê hîn jî di bin dorpêç û êrîşên hovane yên Îsraîlê de ne û mijara bêçekkirina berxwedanê û berdewamiya danûstandinan û avakirina Xezzeyê di rewşeke nediyar de ye.
Di vê çarçoveyê de me bi xatûna bijîşk a Filistînî «Betul Salim Edîb» re gotûbêjek kir:
ABNA: Ji kerema xwe di destpêkê de xwe bidin nasîn û bêjin hûn ji kîjan bajarê Filistîna dagirkirî ne?
Betul Salim: «Ez ji Filistînê me, nişteciha Tehranê me, xwendekara beşa bijîşkî me, ez ji Xezzeyê me û li yek ji kampên vê bajêr hatime dinyayê, lê bi eslê xwe ez ji gundê (Herbîya) me ku niha dikeve nav axa dagirkirî. Hemû jiyana me bi dagirkerî, dorpêç û şer ve girêdayî ye. Lê gelê Filistînê tevî hemû zehmetiyan, hîn jî bi axa xwe û mafên xwe ve girêdayî ye û ev mijar bûye beşek ji nasnameya me
Nêzî sê sal berê operasyona “Tofana Eqsayê” dest pê kir û şerê Xezzeyê ku bû sedema şehîdbûna zêdetirî 70 hezar kesan; nirxandina we ji vî şerî çi ye û bandora wê li ser ruhê gelê Filistînê çawa bû û rewşa berxwedanê li Filistîn û Xezzeyê piştî sê salan çawa ye?
Operasyona Tofana Eqsayê û şerê piştî wê, yek ji serdemên herî dijwar û xwînî yên dîroka Filistînê bû; bi rastî şerekî jenosîdê bû. Bi hezaran malbat kesên xwe yên hezkirî ji dest dan û beşeke mezin a Xezzeyê hat wêrankirin. Lê di heman demê de, vî şerî hişt ku pirsgirêka Filistînê careke din bikeve navenda bala cîhanê û neyê jibîrkirin. Gelê Filistînê tevî êş û ziyanên giran, hîn jî li ser piyan e û teslîm nebûye û axa xwe terk nekiriye.
ABNA: Tevî şehadeta gelek kesên li Xezzeyê, niha ruhê jin, mêr û zarokan li Xezzeyê çawa ye? Gelo gel razî ye ku berxwedan bêçek bibe?
Ez di van salan de gelek kesên xizm û hevalên xwe (zêdetirî 250 kes ji xizmên xwe) ji dest dane; xanî û malbatên temam ji holê rabûn. Ruhê xelkê Xezzeyê pir westiyayî û birîndar e, lê hîn jî cureyek ji berxwedan û yekrêziyê di nav gel de tê dîtin. Gelek kes bawer dikin ku berxwedan beşek ji mafê parastina xwe ye, ji ber vê yekê mijara bêçekkirinê ji bo beşeke mezin a civakê nayê qebûlkirin û nabe mijara danûstandinan, nemaze heta ku dagirkerî û êrîş berdewam bin.
ABNA: Şerê navbera Îran, Amerîka û Îsraîlê li Xezzeyê û Filistînê çi bertekek çêkir, nemaze êrîşên mûşekî yên Îranê li dijî Îsraîlê?
Têkoşîna navbera Îran, Amerîka û Îsraîlê li Filistînê bi baldarîyeke mezin tê şopandin. Êrîşên mûşekî yên Îranê li dijî Îsraîlê di medya û torên civakî yên Filistînî de dengdaneke berfireh peyda kir û bandoreke baş li ser ruhê gel kir. Gelek kes wan wekî nîşaneya guhertina mîzanên herêmê dinirxînin. Bê guman xelkê Xezzeyê zêdetir ji her tiştî ji berdewamiya şer, dorpêç û paşeroja jiyana xwe ya rojane bi fikar in.
ABNA: Rêpîvanên gelê Îranê û kombûnên şevan çiqas di medyaya herêmê û medyaya Filistînê de vedeng vedidin?
Rêpîvan û kombûnên gelê Îranê yên ji bo piştgiriya Filistînê, bi gelemperî di medya herêmî û Filistînî de cîh digirin û ji bo xelkê Xezzeyê xwedî girîngiyeke manewî ne. Gava xelkê Xezzeyê wêneya piştgiriya neteweyên din dibînin, hîs dikin ku nehatine jibîrkirin û hîn jî têne piştgirîkirin; ev yek hêzê dide gel ku li ber xwe bidin û li hemberî rejîma siyonîst bisekinin.
ABNA: Rewşa komên berxwedanê yên Filistînê wekî Hemas û Cîhada Îslamî niha çawa ye û gelo mijara bêçekkirinê di rojevê de ye?
Komên berxwedanê yên Filistînî wekî Hemas û Cîhada Îslamî hîn jî çalak in, her çend şer û terorkirin derbeyên giran li wan xistibin jî. Ji ber ku em bawer dikin ku berxwedan hizrek e, ne mirov e; bi şehîdbûna fermandaran û endamên berxwedanê, berxwedan ji holê ranabe, belkî bi xwîna van şehîdên hêja zindîtir dibe. Mijara bêçekkirinê di hin danûstandinên siyasî de tê behskirin, lê komên berxwedanê radigihînin ku heta dagirkerî berdewam be, ew vê mijarê qebûl nakin.
ABNA: Şert û mercên Xezzeyê niha tevî dorpêç û agirbestê çawa ye û rewşa tenduristî û dermanan çawa ye?
Şert û mercên Xezzeyê pir dijwar in. Kêmbûna xwarin, derman, sotemenî û amûrên bijîşkî hîn jî heye. Gelek nexweşxane zirar dîtine û gel ji bo girtina xizmetên seretayî bi pirsgirêkan re rûbirû ye. Zarok, jin û pîr herî zêde zirar dîtine û jiyana rojane ji bo piraniya malbatan bûye şerekî ji bo manê.
ABNA: Divê xelkê cîhanê ji bo alîkariya Xezzeyê çi bikin, di demekê de ku piraniya nûçeyan li ser şerê Amerîka yê li dijî Îranê ye?
Gelê cîhanê dikare bi zindî hiştina dengê Xezzeyê, alîkariyên mirovî, zexta li ser dewletan ji bo rawestandina êrîşan û piştgiriya mafên sivîlan, alîkariya Filistînê bike. Tewra dema ku nûçeyên din ên herêmê bala medyayê dikişînin, xelkê Xezzeyê hêvî dikin ku cîhan wan jibîr neke û her tim piştgiriya wan bike.
Dawiya peyamê
Etîket: Filistîn، Xezze، Îran، Berxwedana Filistînê.
Your Comment