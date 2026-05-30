PARÊZGERÊ HESEKÊ NIMÊJA CEJNÊ LI MIZGEFTA QASIMO KIR

Parêzgerê Hesekê Endizyar Nûrdîn Ehmed nimêja cejnê li mizgefta Qasimo ya li bajarê Qamilo kir û piştre berê xwe da goristana şehîd Delîl Saroxan û cejna malbatên şehîdan pîroz kir.
piştî nimêjî Parêzger hêvî kir ku ev cejin bibe wesîleta belavbûna aştî û aramiyê li herêmê û dîlgirtî tevahî vegerin malên xwe.
piştî nimêjê Parêzgerê Hesekê Endizyar Nûrdîn Ehmed berê xwe da goristana şehîd Delîl Saroxan ya bajarê qamişlo û cejna malbatên şehîdan pîroz kir.
