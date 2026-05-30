“Hişyarî li ser destwerdana Amerîka di hilbijartinên ewlehiyê yên hikûmeta nû ya Iraqê de”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — ‘Mihemed El-Dariyî’, yek ji serokên Hevpeymaniya Enbarê, hişyarî da der barê encamên destwerdana Amerîka di hilbijartinên ewlehiyê yên hikûmeta nû ya Iraqê de.”
“Li gorî nûçeya ajansa nûçeyan a ‘El-Me’lûme’, El-Dariyî, di heman demê de ku hişyarî li ser encamên teslîmbûna hikûmeta Elî El-Zeydî li ber zextên Amerîka di mijara hilbijartina kesayetên ewlehiyê de dide, diyar kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîka bi zextên xwe ve dixwaze hikûmeta Ez-Zeydî mecbûr bike ku kesayetên ewlehiyê yên berpirsê rêveberina doza ewlehiyê ya Iraqê ji alîgirên hikûmeta Donald Trump, serokê Amerîka bin.”
“Di heman rêyê de, ‘Ehmed Muslih El-Deylemî’, endamê Hevpeymaniya Enbarê, destnîşan kir ku hikûmeta Trump ji serokwezîrê nû yê Iraqê, Elî Ez-Zeydî re ragihandiye ku divê mudaxeleyî hilbijartina wezîrên hundir û berevanî û saziyên din ên ewlehiyê neke, û hilbijartina van postan divê bi Amerîka re be, û hikûmeta nû û hilbijartî ya Iraqê mafê mudaxaleyê di hilbijartina kesayetên ewlehiyê de ji bo rêveberina doza ewlehiyê, di heman demê de bi daxwaza Amerîka ji bo rakirina saziyeke ewlehiyê ya fermî ya Iraqê, nîne.”
“Wî her wiha got ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîka dê mafê xwe yê veto li dijî kesayetên ewlehiyê yên ku li dijî nêrîna hikûmeta Trump in, bikar bîne, û Washingtonê soz da Elî Ez-Zeydî ku eger daxwazên hikûmeta Trump bicîh bîne, dê li asta navxweyî û derve de piştgiriya wî bê kirin.”
“El-Deylemî di dawiyê de got ku hevpeymaniyên siyasî yên Iraqê nerazîbûna xwe li dijî vê plan a Amerîkî nîşan dane û ew wekî mudaxeleya eşkere ya Amerîka di karên navxweyî yên Iraqê de binav kirine.”
